Liječnici upozoravaju: Ove lijekove nikako ne smijete uzimati na svoju ruku!

Izvor: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Nesanica ili loš san mogu povećati rizik od pretilosti, visokog krvnog tlaka i dijabetesa. No, koliko je zdravo piti tablete za spavanje?

“Nesanica je vrlo čest poremećaj kod kojeg incidencija varira između 10-30% populacije. U porastu je zbog visoke razine stresa u populaciji. To se događa iz raznih razloga, nekih fizičkih, nekih psihičkih, a ponekad i bez ikakvog razloga. Fizički problemi kao što su bol, dezorijentacija, disfunkcija jetre, nedostatak daha noću i pojačano mokrenje noću mogu dovesti do poremećaja sna. Psihički problemi kao što su povećana anksioznost, stres povezan s poslom ili obiteljskim problemima i depresija također mogu dovesti do problema sa spavanjem. Uzrok nesanice može varirati od osobe do osobe”, rekao je dr. Subhash Chandra, docent za internu medicinu.

I dok se tablete za spavanje čine kao rješenje za loš san, kako znati da neće dovesti do toksične ovisnosti i nuspojava?

Dr. Sandeep Nayar, liječnik za bolesti prsnog koša i respiratornih bolesti smatra da tablete za spavanje treba izbjegavati koliko god je to moguće. Dodao je da se mogu povremeno prepisati samo onima koji imaju medicinske razloge, operaciju, ili traumu koja uzrokuje nepodnošljivu bol.

“Pacijenti s nedavnim stresom koji uzrokuje anksioznost i poremećaj sna mogu se nekoliko dana liječiti tabletama za spavanje. Bolesnicima sa značajnim poteškoćama u disanju i onima za koje postoji veća opasnost od produljene sedacije od tableta za spavanje, ti se lijekovi daju samo s oprezom i samo ako je to apsolutno neophodno”, dodao je dr. Chandra.

Govoreći o pogrešnoj uporabi tableta za spavanje, dr. Chandra kaže da ih mnogi pacijenti koriste i nakon isteka propisanog vremena kad ih mogu uzimati.

“Pacijenti također na kraju dijele tablete za spavanje koje su im prepisane s drugom osobom. Prekomjerna konzumacija ovih tableta iznad propisane doze još je jedna nepravilna praksa. Osim toga, rekreacijsko korištenje i ovisnosti su druge zlonamjerne prakse s kojima se susrećemo”, rekao je.

“Kako ovi lijekovi donekle uzrokuju opuštanje i analgeziju, mnogi pacijenti to počinju zahtijevati pa ih se previše propisuje upravo zbog pritiska pacijenata. Nažalost, mnogo se puta osnovna bolest zanemaruje i ne liječi. To može pogoršati zdravlje pacijenata i dovesti do ovisnosti”, rekao je dr. Nayar.

Dr. Nayar rekao je da kriminalom smatra poticanje bilo koga da uzima tablete za spavanje. “To su štetni lijekovi i mogu uzrokovati pospanost, glavobolju, zatvor ili proljev, neurološke abnormalnosti, slabost mišića, gubitak libida i mnoge druge nuspojave”, objašnjava.

Ljudi nikada ne bi smjeli dijeliti tablete za spavanje koje su propisane za problem sa spavanjem jer postoje različite vrste tableta za spavanje s različitim učincima i profilima nuspojava, a ono što je lijek za jednu osobu, može postati štetno za drugu osobu ovisno o njezinom postojećem zdravstvenom stanju, funkciji bubrega i jetre te drugim parametrima. Osim toga, mora se povesti računa i o kombinaciji lijekova i činjenici da se tablete za spavanje ne smiju uzimati ako se uzimaju neki drugi lijekovi. Zato je uvijek bitno konzultirati se s liječnikom prije uzimanja tableta za spavanje kako biste znali koje su tablete najsigurnije za vas.

Osim toga, važno je napomenuti da tablete za spavanje izazivaju ovisnost ako se koriste duže od dva tjedna ili mjesec dana, piše Times of India.

