Leptin dijeta: Zašto je dobra i na koje rizike i nedostatke – morate pripaziti?

Ovu dijetu osmislio je poslovni čovjek i klinički nutricionist Byron J. Richards, a temelji se na kontroli hormona leptina

Na svijetu postoji mnogo popularnih dijeta, a većina njih fokusirana je na pokušaj kontrole inzulina koji regulira šećer u krvi, ali i taloži višak energije u obliku masnog tkiva. No, inzulin kontrolira hormon leptin koji se veže na receptore u mozgu i signalizira sitost. Drugim riječima, ako funkcionira kako treba, mozgu daje signal “stop” kada smo pojeli dovoljno hrane, a ako je njegova funkcija oslabljena, nastavljamo jesti čak i onda kada smo siti.

Leptin je 1994. otkrio poslovni čovjek i klinički nutricionist Byron J. Richards koji je utvrdio da ovaj hormon znatno utječe na gubitak težine, debljanje i pretilost.

Leptin u tijelu

Leptin putuje kroz krv preko cirkulacijskog sustava do centra za apetit u mozgu. Tamo se veže na receptore koji su odgovorni za stvaranje osjećaja gladi. To pomaže umanjiti apetit, obuzdavajući želju za jelom. Leptin također putuje kroz živčani sustav, stimulirajući masno tkivo na sagorijevanje masti i kalorija.

No, do problema dolazi kada se u krvi nakupi previše leptina jer se tada može razviti otpornost na ovaj hormon. Kada se to dogodi, leptin u vašem tijelu možda neće učinkovito obavljati svoj posao, što će rezultirati debljanjem. Točan uzrok otpornosti na leptin nije poznat, ali pretilost i stres mogu poremetiti njegovo djelovanje. Kortizol, hormon koji se oslobađa kada ste pod stresom, može učiniti vaš mozak manje osjetljivim na leptin i uzrokovati prejedanje.

Kako se provodi leptin dijeta?

Mnoga pravila leptin dijete ista su ili slična onima kod drugih dijeta. Najvažnije od njih je izbjegavanje konzumiranja hrane kasno navečer, odnosno barem tri sata prije spavanja, jer se tada tijelo smiruje. Osim toga, nemojte jesti kad ste nervozni jer ćete tada pojesti previše, jedite više manjih obroka tijekom dana te izbjegavajte nezdrave međuobroke.

Još neka pravila leptin dijete:

– ne unosite kalorije putem tekućine

– izbjegavajte sokove, a pijte vodu, crnu kavu ili nezaslađeni čaj

– izbacite brzu i prerađenu hranu

– češće kuhajte i jedite kod kuće jer ćete tako bolje kontrolirati što unosite u organizam

– jedite sporije, pažljivo žvačite hranu

– prestanite jesti prije nego ste potpuno siti

– redovito vježbajte

Povremeni post kod leptin dijete

Jedno istraživanje dokazalo je da povremeni post, odnosno izmjenjivanje ciklusa vremenski ograničenog jedenja i posta može popraviti osjetljivost na leptin, što dovodi do lakšeg gubljenja kilograma. Što to točno znači?

Povremeni post možete provoditi u omjeru 16:8, u kojem 8 sati smijete jesti (naravno, to ne znači da ćete se natrpavati), a 16 sati postiti. Primjerice, postite od 19 sati do 11 sati ujutro, a jedete između 11 i 19 sati.

Koje namirnice jesti kod leptin dijete?

Mnoge dijete preporučuju izbacivanje određenih namirnica iz prehrane poput ugljikohidrata, no time ćete si napraviti samo štetu. Ugljikohidrati nam daju energiju i važni su u pravilnoj prehrani. Oni se ne nalaze samo u kruhu i tjestenini, već i mnogim „zdravim” namirnicama pa ih nije dobro potpuno izbaciti.

Ono što trebate izbaciti iz prehrane jest prerađena hrana, industrijski šećer, pržena hrana, gazirana i zaslađena pića, slatkiše, a povećati unos namirnica bogatih vlaknima poput voća i povrća, cjelovitih žitarica (koje imaju zdrave ugljikohidrate).

Ne smijete zaboraviti ni unositi dovoljno proteina jer oni pomažu kontrolirati glad i održavaju mišićnu masu. U kombinaciji s vježbama snage grade mišiće koji troše kalorije čak i kad mirujemo. Zdrave masnoće također su dio zdrave prehrane i vrlo su ukusne, a to su primjerice maslinovo ulje, orašasti plodovi, avokado…

Kako bi leptin dijeta bila učinkovita, prvo trebate naučiti sve o kalorijskom sadržaju hrane koju jedete jer ćete tako lakše kontrolirati koliko ste kalorija unijeli. Zapamtite, višak nepotrošenih kalorija uzrokuje debljanje, a manjak mršavljenje, a ne namirnice kao takve.

Kod leptin dijete preporučuje se unos od 500 do 600 kalorija u sljedećem omjeru:

– 40 posto proteina

– 30 posto zdravih masnoća

– 30 posto ugljikohidrata

Nedostaci i rizici leptin dijete

Možda će vam u početku biti teško držati se pravila leptin dijete ili ćete konstantno osjećati glad. Zato je važno isplanirati obroke i pravilno odrediti vrstu i količinu namirnica, tako da ste siti i dobijete potrebnu energiju, posebice ako ste jako fizički aktivni.

Greška koju mnogi rade i koju biste trebali izbjeći jest naglo izbacivanje ugljikohidrata, zbog čega možete osjećati umor i slabost. Ključ ove dijete nije kompletno izbacivanje ugljikohidrata već njihovo postupno smanjenje. No, prije nego krenete na leptin dijetu, konzultirajte se sa svojim liječnikom.

