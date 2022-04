Podijeli:







Izvor: Elina Fairytale/Pexels

Kružni trening je odličan za cijelo tijelo, a njime se ubrzava puls, ali i stječe izdržljivost te snaga. Postoji nekoliko jednostavnih pravila svakog kružnog treninga, a najbolje ga je izvoditi uz savjete trenera.

Kružni trening je toliko dobar jer je pogodan za početnike, kao i za napredne vježbače, ali i za ljude koji baš nemaju vremena za vježbanje.

Kako se radi kružni trening?

Svrha kružnog treninga je da se vježbe izvode po takozvanim postajama, pri čemu se na svakoj postaji izvodi drugačija vježba za određenu mišićnu skupinu, tako da treningom radi cijelo tijelo. Sveukupno se izvodi osam do deset različitih vježbi. Svaka vježba se izvodi u vremenskom trajanju od 30 sekundi do 3 minute, a potom se prelazi na iduću postaju. Između postaja može biti kratki odmor ili aktivni odmor. Trening se zove kružni jer se vježbe ponavljaju u krug, a u treningu može uključivati do tri ponavljanja, odnosno tri kruga istih vježbi.

Cijeli trening može trajati samo 30 minuta, a potrebno je prethodno zagrijavanje te istezanje nakon treninga. Ova vrsta vježbanja je pogodna i za početnike, a mogu se koristiti razni rekviziti na postajama, od bučica, traka, girja pa sve do sprava za vježbanje.

Zašto je dobar kružni trening?

1. Trening za cijelo tijelo

Kružni trening je dobar jer radi cijelo tijelo, a jednako tako je to trening snage, kao i cardio, odnosno aerobni trening. Osim toga, radi se i na izdržljivosti te će ovakav način vježbanja utjecati i na lakše izvođenje vježbi u budućnosti.

2. Jednostavnost u izvođenju

Jednako tako, kružni se trening može odraditi kod kuće, kao i u prirodi, a rekviziti mogu biti i napunjene boce vode ili pak ruksak napunjen knjigama. Ovaj trening je vrlo zabavan jer se vježbe ne ponavljaju.

3. Vrijeme trajanja

Trening je pogodan i za ljude koji nemaju previše vremena za vježbanje, a žele postići određene rezultate. Kružni trening može trajati samo 30 minuta, a rezultati će biti itekako vidljivi.

4. Pogodan je i za početnike

Kružni trening mogu izvoditi i početnici, uz neke prilagodbe. Na primjer, umjesto velikih težina, početnici mogu koristiti bučice koje su lakše ili raditi bez rekvizita. Jednako tako, ako je potrebno, mogu uzeti veću pauzu između postaja kako bi se pripremili za iduću vježbu. S druge strane, osobe koje su u odličnoj kondiciji uvijek mogu dodatno otežati ovaj trening.

Mogu li svi raditi kružni trening?

Ipak, kružni trening ne bi smjeli raditi ljudi koji imaju ozljedu koljena ili leđa ili boluju od određene bolesti. U ovom slučaju je potrebno konzultirati se s liječnikom prije samog vježbanja i prilagoditi vježbe.

Primjer kružnog treninga

Kod kružnog treninga se kombiniraju elementi snage i cardio elementi, a ovako izgleda primjer kružnog treninga za početnike:

1. Vježba – 20 čučnjeva

2. Vježba – 10 sklekova (ravnih ili na koljenima)

3. Vježba – 10 prednjih iskoraka svakom nogom

4. Vježba – veslanje u pretklonu s bučicama – 10 ponavljanja

5. Vježba – izdržaj – 15 sekundi

6. Vježba – 10 marinaca

Zaključak

Kružni trening je trening za cijelo tijelo kojim se aktiviraju sve mišićne skupine. Ovo je trening snage, ali i cardio trening, a poseban je po tome što sadrži do deset vježbi koje se izvode po postajama i ponavljanju u nekoliko krugova te traje kraće nego drugi treninzi. Može se izvoditi kod kuće, u teretani ili u prirodi, a jednako tako se mogu koristiti i rekviziti kao što su utezi ili pak improvizirani rekviziti kao ruksak napunjen knjigama.

