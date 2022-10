Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Ako uzimate dodatke prehrani bez recepta, budite oprezni - nisu svi sigurni, a određene doze mogu biti štetne za vaše zdravlje.

“Preporuča se da uvijek razgovarate sa svojim liječnikom prije uzimanja bilo kakvog suplementa”, objašnjava specijalist interne medicine Ronan Factora.

“Neregulirani suplementi mogu predstavljati ozbiljan rizik ako se uzimaju s drugim lijekovima, u prekomjernim količinama ili se uzimaju zbog nepotvrđenog medicinskog problema.

Razgovor sa svojim liječnikom može pomoći u određivanju potencijalnih interakcija. Također, pitati ljekarnika o bilo kakvim specifičnim nedoumicama koje imate u vezi s novim suplementima također se isplati. Uvijek je bolje biti siguran nego žaliti.

VEZANA VIJEST Kako znati sadrže li dodaci prehrani sastojke niske kvalitete?

Evo pet opasnosti povezanih s uzimanjem dodataka prehrani, prema stručnjacima.

1. Prepisani lijekovi

Određeni dodaci prehrani mogu utjecati na lijekove na recept. “Ekstrakt češnjaka, đumbira ili ginka potencijalno bi mogao djelovati s razrjeđivačima krvi i povećati rizik od krvarenja”, kaže dr. Factora. “Gospina trava se obično uzima za depresiju, ali može djelovati s drugim antidepresivima koji se uzimaju u isto vrijeme”, rekao je.

2. Proteinski prah

Znate li što je u tom bezopasnom proteinskom prahu? Istraživači projekta Clean Label istražili su 134 različite vrste proteinskog praha i otkrili da mnogi sadrže opasne razine toksina, teških metala i BPA.

“Ne preporučujem korištenje proteinskih prahova osim u nekoliko slučajeva, i to samo uz nadzor”, kaže registrirana dijetetičarka Kathy McManus, ravnateljica Odjela za prehranu u Brigham and Women’s Hospital povezanoj s Harvardom.

3. Čišćenje debelog crijeva i klistiranje

“Čišćenje debelog crijeva i klistiranje sigurni su samo ako ih je propisao ovlašteni liječnik prije kolonoskopije ili za liječenje zatvora”, kaže dr. med. David R. Heiman. “Mogu doći sa svojim skupom nuspojava, uključujući nadutost, dehidraciju i grčeve, ali one su privremene i traju samo dan prije kolonoskopije. Čišćenja crijeva bez recepta mogu puno obećati, ali istina je da će vjerojatno uzrokovati veću štetu nego korist… Laksativi i otopine za klistir mogu dovesti do jakih bolova u trbuhu, grčeva i nadutosti. To može trajati satima ili čak danima nakon toga”, rekao je Factora.

4. Kofein

Dodaci prehrani bez recepta mogu sadržavati opasne razine kofeina, upozoravaju liječnici. “Male količine kofeina općenito nisu opasne za većinu ljudi”, kaže Anne-Michelle Ruha, dr. med., medicinska toksikologinja u Banner Healthu. “Ali velike količine mogu povećati krvni tlak i ubrzati rad srca. Postoje mnoge situacije u kojima te nuspojave mogu biti opasne.”

5. Dodaci prehrani za mršavljenje

Zbg korištenja dodataka prehrani za mršavljenje, tisuće ljudi godišnje završe na hitnoj, a FDA-in popis zabranjenih dodataka za mršavljenje je opsežan.

“Pacijenti brzo upadnu u nevolje kada uzmu snažne lijekove za mršavljenje izdane na recept izvan nadzora liječnika, kombiniraju više dodataka za mršavljenje – posebno stimulanse koji imaju za cilj ubrzati metabolizam – s ilegalnim stimulansima poput metamfetamina ili kokaina,” kaže liječnik Michael Daignault.

“Oni dolaze na hitnu s ubrzanim otkucajima srca i povišenim krvnim tlakom, promijenjenim ili uznemirenim mentalnim statusom, potencijalnim oštećenjem jetre ili bubrega te proljevom ili rektalnim krvarenjem.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.