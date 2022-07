Podijeli:







Ništa se ne može mjeriti s prvim gutljajem kave kada započnete dan. Samo šalica ovog čarobnog napitka ispunjenog kofeinom dovoljna je da vas probudi i da vam da energiju da se uhvatite u koštac sa svime što vam se nađe na putu. Ali, ako ste bili ljubitelj kave, samo jedna šalica dnevno jednostavno se nikada nije dovoljna, što nas dovodi do pitanja koliko kave je previše? Koliko kofeina ima u šalici kave? Je li ispijanje kave svaki dan zdrav izbor načina života?

FDA navodi da ako se konzumira umjereno, kofein može biti zdrava komponenta bilo koje prehrane. Međutim, ako se konzumira previše kofeina, to može biti opasno za zdravlje. Jasno je da je sadržaj kofeina važan. No, to ovisi o brojnim čimbenicima poput tjelesne težine, postojećih lijekova i individualne osjetljivosti.

Koliko kofeina je previše?

Prema citatima FDA, zdrava odrasla osoba može uzeti do 400 miligrama (mg) u danu. To se obično sastoji od tri do četiri šalice kave obične veličine. Važno je razumjeti da varira s različitim veličinama posluživanja i vrstama kave.

Čimbenici koji utječu na sadržaj kofeina

Sadržaj kofeina u šalici kave ovisi o brojnim čimbenicima, kao što su:

Vrsta kave: Vrsta kave ozbiljno utječe na sadržaj kofeina u šalici kave.

Veličina posluživanja: “Šalica kave” može biti mala i do 30 ml i velika čak 700 ml i sve između, to uvelike utječe na sadržaj kofeina.

Vrsta zrna kave: Različite vrste zrna kave imaju različit prirodni sadržaj kave, što utječe na količinu kofeina u šalici kave.

Pečenje: Dok svjetlija pečenja imaju više kofeina od tamnijih pečenja, tamnija pečenja imaju jači okus. Vrsta pečenja također utječe na sadržaj kofeina u šalici kave.

Koliko kofeina ima u šalici kave?

Već smo utvrdili da količina kofeina u šalici kave ovisi o vrsti kave, veličini posluživanja, vrsti zrna kave kao i načinu pečenja kave. Shvatimo različite sadržaje kofeina u različitim vrstama kave.

Kuhana kava

Kuhana kava ili obična kava jedna je od najčešćih vrsta kave koja se poslužuje u SAD-u i Europi. Obična kava se pravi izlijevanjem tople vode preko mljevenih zrna kave, obično kroz filtar.

Sadržaj kofeina: Šalica kuhane ili obične kave (250 ml) ima oko 70-140 miligrama kofeina. Prosječni sadržaj kofeina u šalici kuhane kave je 95 mg.

Espresso

Espresso je još jedno vrlo često posluženo piće širom svijeta. Priprema se prisiljavanjem vrlo male količine tople vode, kroz fino mljevena zrna kave.

Sadržaj kofeina: Šalica espressa ima veći sadržaj kofeina u usporedbi s običnom kavom. Međutim, porcije su stvarno male. Jedna čašica espressa (30–50 ml) sadrži oko 63 miligrama kofeina. Stoga dvostruka injekcija espressa sadrži oko 125 miligrama kofeina, piše Pinkvilla.

