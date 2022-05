Koje voće najbolje utječe na pamćenje?

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Bobičasto voće nije samo izvor vitamina i dijetalni desert, već i pravi prirodni stimulans za naš mozak. Otkrijte na koju bobicu obratiti posebnu pažnju ako želite poboljšati koncentraciju, pamćenje i brzinu razmišljanja.

Prema riječima nutricionistice i spisateljice Toby Amidore najbolja bobica za rad mozga je borovnica.

“Studije pokazuju da kozumiranje borovnica pomaže u održavanju zdravlja mozga”, kaže stručnjak stranice Eat This, Not That.

Štoviše prema Amidori borovnice “smanjuju rizik od kognitivnih oštećenja povezanih sa starenjem – demencije i Alzheimerove bolesti”, piše Marie Claire Russia, a prenosi City Magazine.

Koristan je i sok od ovog bobičastog voća. Prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry pijenje soka od divlje borovnice tijekom 12 tjedana potvrdilo je poboljšanje funkcije pamćenja kod starijih ljudi. Prema autorima studije uključivanje borovnica u prehranu “pozitivno utječe na sposobnost razmišljanja i rasuđivanja”.

Osim toga, rezultati studije objavljene u časopisu Neural Regeneration Research Journal pokazali su da borovnice na dnevnom jelovniku povećavaju protok krvi u ključna područja mozga. Dakle, ova bobica potiče pamćenje i koncentraciju.

Borovnice su korisne, ne samo za mozak.

“Bobičasto voće sadrži mnoge hranljive sastojke, uključujući vlakna, vitamine K i C, mangan i fitonutrijente zvane polifenoli”, kaže Toby Amidor.

Sve to čini borovnice prirodnim lijekom za poboljšanje rada srca. Prema jednoj studiji šalica svježih borovnica dnevno ima pozitivan učinak na razinu “dobrog” kolesterola u krvi, smanjujući rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Zbog visokog sadržaja vlakana borovnice također mogu pomoći u regulaciji razine šećera u krvi i smanjenju tjelesne težine. Stoga, ova namirnica je idealna za dijetalne smoothieje i deserte.

Borovnice su možda najbolji, ali ne i jedini prirodni dodatak za poboljšanje funkcije mozga među voćem. Nutricionisti također savjetuju da se obrati pažnja na nar/šipak (posebno sok), naranču i brusnice.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.