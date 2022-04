Koje su prednosti jutarnjeg tuširanja hladnom vodom?

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Čak i ako ste ranoranilac po prirodi, vjerojatno postoje jutra kad teško podnosite alarm koji vas trgne iz najljepšeg sna. Prema riječima stručnjaka za spavanje, čak i ako ste odspavali samo nekoliko sati, postoji nekoliko prirodnih načina da se razbudite i napunite energijom.

Jedan od najboljih načina je, kaže stručnjak dr. Michael J. Breus, tuširanje hladnom vodom jer ne samo da nas hladnoća razbudi, već se kratko i intenzivno izlaganje niskim temperaturama povezuje i s uravnoteženim upalnim odgovorom, zdravljem mišića i zglobova, ali i boljim raspoloženjem.

“Učinak hladnog tuša direktno se povezuje s količinom vremena izlaganja hladnoći, pa što duže možete podnijeti, to bolje”, rekao je dr. Breus za Mind Body Green, prenosi Večernji.hr.

Genetičar s Harvarda dr. David Sincler dodaje da niske temperature aktiviraju i proizvodnju takozvane smeđe masti – tkiva koje sagorijeva kalorije, stvara toplinu i upravlja tjelesnom temperaturom.

Ako se nikada ranije niste tuširali hladnom vodom, dr. Breus kaže da će prvi put to zaista biti šokantno za vas, ali kako dodaje, “tijelo se vrlo brzo navikne”.

On je podijelio i par savjeta za one kojima je to ipak preveliki izazov.

Poprskajte lice hladnom vodom

Dr. Breus napominje da prskanje lica hladnom vodom ima slične učinke kao i hladan tuš.

Završite tuširanje mlazom hladne vode

Ako ste spremni isprobati hladan tuš samo nakratko, istuširajte se kao i obično i završite mlazom hladne vode.

Nakratko isprobajte ledenu kupku

Ako vam to nije previše, možete se na par sekundi uroniti u hladnu vodu. To će pored ostalog ubrzati vašu cirkulaciju i pripremiti vas za novi dan.

