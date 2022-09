Podijeli:







Ilustracija

Podaci se još uvijek prikupljaju, ali stručnjaci kažu da ljudi mogu očekivati približno slične reakcije na novo bivalentno cjepivo kao što je to bilo s prvom generacijom cjepiva protiv covida-19.

“Ne postoji ništa novo i drugačije od nuspojava koje su ljudi osjećali s prethodnim booster dozama”, kaže virolog Andrew Pekosz sa Škole za javno zdravlje Johns Hopkins Bloomberg za Health.

Nove boosteri koje su napravili Pfizer i Moderna su bivalentna mRNA cjepiva, što znači da sadrže dvije različite komponente SARS-CoV-2 virusa koji uzrokuje covid. Jedna komponenta pomaže tijelu prepoznati originalni virus dok je druga komponenta mutacija pronađena u omikron varijanti. Ipak, doza cjepiva u cjelini je ista kao i stari boosteri, kaže Pekosz.

Booster doze nisu “živa” cjepiva i ne sadrže niti djelić zaraznog virusa. Umjesto toga, sadrže određenu uputu koja pomaže imunološkom sustavu da prepozna i bori se protiv SARS-CoV-2 virusa. Trenutne nuspojave koje ljudi imaju nakon cijepljenja koje uključuju treskavicu, vrućicu, groznicu, glavobolje i bolove u tijelu su imunološki odgovor.

“Vašem tijelu se govori da treba naučiti kako odgovoriti ako dođe u kontakt s virusom. To uključuje škakljanje vašeg vlastitog imunološkog sustava i ono odgovara na to škakljanje, a to često izgleda kao da smo bolesni”, objašnjava doktor William Messer, izvanredni profesor na Sveučilišnom odjelu za molekularnu mikrobiologiju i imunologiju u Oregonu.

Bolja zaštita od novih varijanti

S obzirom na to da novi busteri sadrže dijelove najnovijih virusnih varijanti koje cirkuliraju, oni pružaju najbolju zaštitu protiv teških oblika bolesti i u konačnici smrti.

“To je idealna situacija u kojoj se cijepite s gotovo identičnim virusom koji cirkulira”, tvrdi Pekosz.

Iako je Pekosz rekao da postoji šansa da će cjepivo smanjiti rizk od infekcije, primarni cilj cijepljenja je zaštiti od smrti i ozbiljnih oblika bolesti koje uključuju hospitalizaciju i preopterećuju zdravstveni sustav.

“Važno je naglasiti da i dalje 400 ljudi dnevno umire od covida-19 u SAD-u, kaže Peksoz. “Virus je i dalje ovdje, stoga ako možete primiti cjepivo, trebali biste se cijepiti”.

Nuspojave booster doza protiv covida

Pekosz je rekao da iako to nije predvidivo, ljudi se mogu oslanjati na to kako će reagirati na booster dozu prema tome kako su reagirali na prijašnje doze cjepiva protiv covida.

On savjetuje ljudima koji su zabrinuti zbog mogućih nuspojava nakon cijepljenja da pokušaju otići na cijepljenje kad imaju nekoliko dana slobodno.

Najčešće nuspojave kod odraslih uključuju:

– vrućicu

– glavobolju

– umor

– bol na mjestu primjene injekcije

Ljudi također prijavljuju sljedeće nuspojave:

– bol u mišićima

– zimica (treskavica)

– mučnine

