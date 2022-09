Kako se odviknuti od šećera?

Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Svi znamo da je previše šećera loše za zdravlje pa je važno barem smanjiti količine. Naime, prema osobnosti možete lakše odrediti plan odvikavanja.

Impulzivna ste osoba

Čak će se i stručnjacima za hranu, a i liječnicima dogoditi da potraže zadovoljstvo u ne tako zdravim namirnicama. Kada osjetite potrebu da pojedete nešto slatko, prvo zastanite i razmislite zašto to želite, je li u pitanju dosada, tuga,…, piše Ordinacija.hr.

Ako potreba za hranom ne dolazi zbog stvarne gladi, dobro je znati što je uzrok i osvijestiti da vam ta namirnica ustvari ne treba.

Organizirani ste i planirate

Pri ruci su nam posvuda i namirnice za koje znamo da su pune šećera, ali i one koje sadrže skrivene šećere pa im i nije tako lako odoljeti. Upravo će vam tu pomoći to što ste dobro organizirani pa možete problem riješiti tako da nosite grickalice koje ne sadrže puno šećera, a uvijek ćete ih imati pri ruci kad se glad javi.

Odustajete kad naiđete na problem

Ne morate od šećera potpuno odustati. Nutricionistica Brooke Alpret savjetuje namjerno ugađanje šećerom pa tako jednom tjedno planirajte pojesti nešto što stvarno volite, sladoled ili kolač bez grižnje savjesti.

Tako ćete jesti manje šećera, a nećete za njim patiti jer upravo istraživanja pokazuju da velika želja, a puno zabrana mogu samo sprečavati gubitak kilograma.

Stav sve ili ništa

Ako morate pojesti cijelu vrećicu bombona ili cijelu kutiju sladoleda, najbolje je da ih nemate pri ruci. Iako je pametnije da sve izbacite iz kuhinje, to vam neće dugoročno pomoći. Isto tako je dobro znati da šećeri iz voća mogu samo potaknuti želju za slatkim pa je bolje paziti i na to dok vam sve ne postane nova rutina.

Gurman ste

Često se zaboravlja da se šećer nalazi i u pecivima i na pizzi. To znači da možete biti ludi za šećerom, a da toga niste niti svjesni. Tjestenine, krekeri, palačinke… sve su to namirnice koje sadrže šećer. Ako volite ujutro pojesti nešto ukusno i konkretno, to bi mogao biti još jedan znak da jako volite šećer.