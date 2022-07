Kako se liječe majmunske boginje?

Podijeli:







Dok se majmunske boginje sve više šire po svijetu, mnogi ljudi koji su se zarazili ovim virusom imali su blage simptome i uspjeli su se oporaviti bez terapije razvijene specifično za tu bolest.

Američka Agencija za hranu i lijekove nije odobrila nikakve terapije konkretno za liječenje majmunskih boginja. Ipak, američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, CDC, učinio je dostupnim antivirusni lijek tecovirimat, za kojeg kaže da se može davati pacijentima oboljelim od majmunskih boginja kojima prijeti ozbiljan razvoj bolesti, piše CNN.

Cijepljenje može spriječiti ili oslabiti bolest

Prema podacima CDC-ja, majmunske boginje prelaze s osobe na osobu na različite načine, uključujući direktan fizički kontakt s osipom kojeg boginje izazivaju, „respiratornim izlučevinama” koje se mogu prenijeti kontaktom ili intimnim tjelesnim kontaktom kao što je spolni odnos, ali također i dodirivanjem odjeće koja je bila u doticaju s tjelesnim tekućinama ili zaraznim osipom.

Dr. Anthony Fauci, glavni američki stručnjak za zarazne bolesti, u ponedjeljak je izjavio da se čini kako bolest „češće pogađa” muškarce koji imaju spolne odnose s drugim muškarcima.

„Kad pogledate te podatke, znači li to da je to bolest gay muškaraca? Naravno da to nije slučaj,” rekao je. „Ali u ovim okolnostima, kad uzmemo u obzir kakve vrste ponašanja pridonose širenju boesti – iako nikako ne želite stigmatizirati ljude koje pogađa određena zarazna bolest – morate zajednicu obavijestiti o opasnosti, ali i liječnike koji liječe pacijente, tako da oni ne previde točnu dijagnozu.”

Cjepivo Jynneos je jedino direktno odobreno u SAD-u za majmunske boginje. Još jedno cjepivo, pod nazivom ACAM2000, također je odobreno i moguće da će se koristiti.

CDC kaže da se cijepljenje može preporučiti ljudima koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, onima koji su bili izloženi virusu i onima koji su u opasnosti od izlaganja virusu, kao što su zaposlenici u zdravstvenom sustavu ili laboratorijima. Američko ministarstvo zdravstva u lipnju je izjavilo da će učiniti dostupnima cjepiva za one koji su bili izloženi majmunskim boginjama ili u to sumnjaju, uključujući muškarce koji su nedavno imali više od jednog seksualnog partnera.

CDC preporuča cijepljenje najkasnije četiri dana nakon izlaganja virusu i kaže da, ako osoba cjepivo primi između četiri i 14 dana od izlaganja virusu, ono još uvijek može imati određene koristi, kao što je ublažavanje simptoma bolesti.

Što ako su vam dijagnosticirane majmunske boginje

Znakovi zaraze majmunskim boginjama obično počinju unutar tri tjedan od izlaganja virusu i uključuju simptome slične gripi, kao što su visoka temperatura, glavobolja, bol u mišićima, upaljeno grlo, kašalj, groznica i iscrpljenost, navodi CDC.

Simptomi karakteristični za majmunske boginje su natečene limfne žlijezde i osip. Prema CDC-ju, osip može izgledati kao prištići ili plikovi, a može se pojavljivati na različitim dijelovima tijela i lica, uključujući genitalno područje.

Oni kojima su dijagnosticirane majmunske boginje trebali bi se izolirati kod kuće, kaže CDC. Ako imate osip ili neke druge simptome, trebali biste biti „u odvojenoj osobi ili dijelu stana, dalje od ostalih članova obitelji ili kućnih ljubimaca.”

Svjetska zdravstvena organizacija preporuča da zaraženi pokušaju ne dirati osip, jer bi to moglo pridonijeti širenju bolesti.

U većini slučajeva, oni oboljeli od majmunskih boginja ozdrave sami.

Terapija za ozbiljne slučajeve

CDC je u SAD-u preko programa za prošireni pristup omogućio dostupnos antivirusnih lijekova.

Agencija kaže da bi antivirusni lijek tecovirimat mogao biti uzet u obzir za one koji su razvili teški oblik bolesti majmunskih boginja, uključujući sepsu, upalu mozga ili druga stanja koja zahtijevaju hospitalizaciju. Također se može primijeniti na ljude kojima prijeti razvoj ozbiljne bolesti, kao što su ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom zbog stanja kao što je HIV/AIDS, oni koji pate od ekcema, djeca, trudnice ili oni s drugim komplikacijama kao što je bakterijska kožna upala.

Korisnost ovog lijeka provjerena je na ispitivanjima na životinjama koje su bile zaražene virusima srodnim boginjama, u što spadaju i majmunske boginje. Lijek je također ispitan na 359 zdravih ispitanika da bi se provjerila njegova sigurnost.

„Nemamo podatke o efikasnosti tecovirimata za liječenje majmunskih groznica u ljudima,” kaže CDC.

„Ono što je važno, uvidjeli smo da su pacijenti lijek dosad dobro podnosili,” kaže dr. Mary Foote iz njujorškog odjela za zdravlje i higijenu. „Prijavljeno nam je nekoliko slučajeva glavobolje, jedan slučaj mučnine, ali nitko nije prijavio ozbiljne nuspojave.”

Izazovi oko tecovirimata

Budući da su podaci o učinkovitosti tecovirimata zasad šturi, dr. Roy Gulick, direktor odjela za zarazne bolesti na fakultetu Weill Cornell Medicine, kaže da „moramo sagledati rizik i dobrobit, i to je razgovor koji moramo obaviti s pacijentima.”

Timothy Wilkin, profesor medicine na istom fakultetu koji je liječio oboljele od majmunskih boginja u New Yorku, kaže da je primijetio da se lijek većinom primjenjuje na onima koji su zbog virusa dobili „vrlo bolne analne lezije”, kao i na pacijentima koji imaju lezije na licu, koje potencijalno mogu „unakaziti osobu zbog nepotrebnih komplikacija.”

Wilkin je iskustvo liječenja pacijenata zaraženih majmunskim boginjama usporedio s ranim danima pandemije koronavirusa, kada još nije bilo dovoljno studija koje bi liječnicima pomogle pri odlučivanju o načinima liječenja.

„Pod pritiskom smo da koristimo ono što imamo, ali s druge strane, kao istraživač, želim da dokažemo da je nešto zapravo efikasno i sigurno,” kaže Gulick. „Najbolji način za to su kliničke studije koje bi uključivale nasumično ispitivanje i placebo.”

Dodao je da su u tijeku rasprave o organiziranju takvih studija.

