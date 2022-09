Kako prestati hrkati? Ove vam prirodne metode mogu pomoći u tome

Podijeli:







Hrkanje može poremetiti vaš san i san vašeg partnera. Osim što je neugodno, može ukazivati i na ozbiljno zdravstveno stanje

Hrkanje je vrlo uobičajena pojava tijekom spavanja, no vrlo neugodna za one koji spavaju pored nekoga tko hrče. Hrču i muškarci i žene, no muškarci ovu nesvjesnu naviku prakticiraju češće: hrče ih oko 40 posto, a žena oko 25 posto. Stariji ljudi hrču češće od mlađih, a uzrok hrkanja obično je posljedica životnih navika.

Zašto ljudi hrču?

Hrkanje se događa kada zrak struji kroz vaše grlo dok dišete u snu. To uzrokuje vibriranje opuštenih tkiva u vašem grlu, što dovodi do oštrih, iritantnih zvukova. Čak i ako vam ne smeta previše, hrkanje nije pojava koju treba olako zanemariti jer može ukazivati na ozbiljna zdravstvena stanja poput opstruktivne apneje u snu, začepljenih dišnih putova, pretilosti, problema sa strukturom vaših usta, grla ili nosa te kroničnog nedostatka sna.

Hrkanje se također može javiti zbog spavanja na leđima ili zbog konzumiranja alkohola prije spavanja.

Kako prestati hrkati?

Ako je hrkanje posljedica životnih navika, može se zaustaviti prirodnim načinima.

Spavajte na boku

Spavanje na leđima ponekad uzrokuje pomicanje jezika u stražnji dio grla, što djelomično blokira protok zraka kroz grlo. Spavanjem na boku omogućit ćete lagani protok zraka kroz nosnice i grlo.

Spavajte s podignutom glavom

Podizanje uzglavlja vašeg kreveta za nekoliko centimetara može pomoći u smanjenju hrkanja jer vam dišni putovi ostaju otvoreni. Nabavite dodatke za krevet ili spavajte na nekoliko jastuka.

Koristite trake za nos

Samoljepljive trake za nos mogu se postaviti na hrbat nosa kako bi se povećao prostor u nosnom prolazu. One čine disanje učinkovitijim, čime se smanjuje ili eliminira hrkanje. Isprobajte i vanjski nosni dilatator – krutu ljepljivu traku koja se stavlja na vrh nosa preko nosnica. On može smanjiti otpor protoka zraka, što olakšava disanje.

Održavajte umjerenu težinu

Ako imate prekomjernu težinu, mršavljenje će vam pomoći smanjiti količinu tkiva u grlu. Višak tkiva može biti uzrok vašeg hrkanja.

Spavajte više

Nedostatak sna može povećati rizik od hrkanja jer uzrokuje opuštanje mišića grla, čineći vas osjetljivijim na opstrukciju dišnih putova. Zato spavajte svake noći najmanje sedam sati.

Prestanite pušiti

Pušenje je štetna navika koja može pogoršati vaše hrkanje. Jedan mogući razlog za to je taj što pušenje, prema jednom istraživanju, povećava rizik od apneje.

Izbjegavajte alkohol prije spavanja

Pokušajte ne konzumirati alkohol najmanje tri sata prije odlaska na spavanje. Alkohol opušta mišiće grla, što uzrokuje hrkanje. Osim toga, alkohol remeti REM fazu sna – ona je važna zato što se u ovoj fazi odvija formiranje pamćenja i sanjanje.

Kada prirodni načini ne pomažu

Ako od navedenih trikova niti jedan ne pomaže, možda je hrkanje tek posljedica neke druge bolesti ili pojave. Svakako potražite liječničku pomoć kako biste dobili liječenje koje vam je potrebno za rješavanje temeljnog stanja. Hrkanje također može biti posljedica kroničnih alergija. One mogu smanjiti protok zraka kroz nos, što vas prisiljava da dišete na usta i hrčete. Ako osjećate simptome alergije kao što su suzenje i svrbež očiju, nemogućnost disanja na nos, učestalo kihanje i javljanje plikova po tijelu, obratite se liječniku.

Devijacija septuma

Neki ljudi su rođeni s iskrivljenom hrskavičnom kosti između nosnica (septum) ili je takva zbog ozljede nosa. Iskrivljeni septum otežava disanje na nos i uzrokuje brojne probleme sa sinusima. Ako zbog ovog problema stalno hrčete, možda ćete se morati podvrgnuti kirurškom zahvatu, koji se naziva septoplastika.

Palatinalni implantati

Ugradnja palatinalnih implantata u nepce kako bi se smanjila vibracija tkiva naziva se još i pillar metoda. S vremenom tkivo nepca očvrsne i vraća se napetost tkiva pa se smanjuje ili nestaje hrkanje.

Uvulopalatofaringoplastika (UPPP)

Ovo je jedan od najčešćih zahvata protiv hrkanja, a njime se uklanja višak tkiva u grlu kako bi se proširili dišni putevi i zaustavilo hrkanje. Može se izvoditi tradicionalnim kirurškim tehnikama ili uz pomoć lasera.

Hrkanje se može spriječiti i radiofrekventnom ablacijom (RFA). Ovaj minimalno invazivni tretman koristi radio valove niskog intenziteta za smanjenje tkiva na mekom nepcu, a naziva se i somnoplastika.

