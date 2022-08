Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Kada je uobičajeno da se puno znojimo, a kada je to simptom nekog zdravstvenog problema?

Znojenje je prirodan proces našeg tijela, koji igra veliku ulogu u njegovu hlađenju, ali i eliminaciji toksina iz organizma. Međutim, pojačano znojenje ponekad je poprilično neugodno, a ponekad je i znak bolesti za koju nismo ni znali da je imamo, piše Aktivni.si, a prenosi City Magazine.

Kad je znojenje normalno?

Količina znoja koja se smatra uobičajenom poprilično je promjenjiva i ovisi o pojedincu i njegovu načinu života. Tijelo proizvodi veću količinu znoja kad je vani vruće, kad smo nervozni, imamo temperaturu ili smo fizički aktivni. Znojenje se ponekad javlja i kad jedemo začinjenu hranu.

Stoga, ako vježbate ili se bavite fizičkim radom, a pritom to radite na višim temperaturama, možete očekivati i da se više oznojite.

Što je pojačano znojenje?

Kad se znojimo mnogo više nego što je tijelu potrebno, to je pojačano znojenje ili hiperhidroza. Oko 3% stanovništva pati od ovog problema. S obzirom na to da ljudi imaju različite potrebe za znojenjem, teško je procijeniti kad je znojenje doista prekomjerno. Imajući to u vidu, stručnjaci ipak navode neke znakove koji mogu ukazivati na to da se pretjerano znojite:

1. Znojenje se javlja čak i kada niste aktivni i nije vam vruće;

2. Količina znoja se naglo povećava iz neobjašnjivih razloga;

3. Znojite se mnogo više od drugih koji su podjednako aktivni u istim uvjetima;

4. Primjećujete veliku količinu znojenja samo na određenim dijelovima tijela.

Zašto se javlja pojačano znojenje?

Često se događa da se ne može pronaći uzrok prekomjernog znojenja. Ponekad se fenomen može javiti zbog genetike, a u tom slučaju se pojačano znojenje najčešće javlja tijekom puberteta. Znojenje na dlanovima i stopalima može se javiti i kod mlađe dece.

Iznenadno pojačanog znojenje u odrasloj dobi može biti posljedica određenih zdravstvenih problema, lijekova i promjena u tijelu.

Najčešći uzroci prekomjernog znojenja su:

– Freyev sindrom

– uzimanje lijekova za dijabetes, bolesti štitne žlijezde i visoki krvni tlak, kao i nekih antidepresiva

– razne infekcije

– određene vrste raka

– bolesti srca ili pluća

– menopauza

Pojačano znojenje samo po sebi nije opasno, ali je još važnije osigurati adekvatnu hidrataciju. Ako sumnjate da je znojenje posljedica zdravstvenih problema, obratite se liječniku koji će vas posavjetovati i možda i uputiti na odgovarajuće testove.

