Krenuti s vježbanjem može biti vrlo teško. Iako je dokazano da vježbanje utječe povoljno na zdravlje, mnogo ljudi nema dovoljno vremena ili motivacije za ovu aktivnost.

Kako bi se zdrava navika vježbanja održala, potrebno je napraviti nekoliko stvari te vježbanje uvesti kao dio rutine. Prije svega, treba odabrati vrstu tjelovježbe koja će se osobi najviše svidjeti te odrediti kada će se i koliko često provoditi.

Donosimo još nekoliko trikova kako pronaći motivaciju za vježbanje.

Kako krenuti s vježbanjem?

Iako je motivacija na samom početku važna, kasnije je puno važnije stvoriti naviku vježbanja, te si postaviti određene kratkoročne i dugoročne ciljeve. Osim toga, uvijek krenite s jednostavnijim treninzima kako ne bi odmah došlo do odustajanja te odaberite aktivnost koja vam je zabavna, a ne onu za koju mislite da morate raditi kako biste došli do rezultata.

Kako pronaći motivaciju za vježbanje?

Postoji nekoliko načina kako se motivirati na vježbanje i kako zadržati tu motivaciju na duže staze:

1. Odredite vrijeme i mjesto vježbanja

Jednom kada odredite koliko često ćete vježbati, kojim danima i u koje doba dana, točnije u koliko sati, ova radnja će vrlo brzo postati dio vaše rutine. Još bolje je ako sve navedeno zapišete u svoj raspored na mobilnom telefonu ili na papir. Jednako tako, odaberite koliko vremena u danu možete izdvojiti na vježbanje. Kod nekih će to biti pola sata, dok god drugih sat vremena, a u oba slučaja možete postići rezultate.

Obratite pažnju i na mjesto vježbanja, probajte odabrati teretanu ili fitness centar koji vam je na putu od posla prema doma ili koji vam je u blizini doma kako ne biste već u startu odustali zbog previše udaljene lokacije. Ako u blizini nemate prostor za trening, krenite vježbati doma, a možete i unaprijed odrediti što ćete točno vježbati koji dan.

2. Uključite više različitih aktivnosti

Probajte osim vježbanja, uvesti i neke druge aktivnosti, kao što su: češće hodanje, plivanje, planinarenje, trčanje, a koje onda možete izmjenjivati. Jednako tako, nakon što steknete kondiciju, možete probati s nešto težim vježbama, postepeno uvoditi rekvizite i mijenjati način treniranja. Ako vam određena tjelovježba ne odgovara, uvijek možete pronaći nešto drugo, upisati drugi fitness centar s drugačijim programima ili promijeniti teretanu.

3. Spojite ugodno s korisnim

Kako bi se vježbanje nastavilo i postalo dio rutine, treba ga vezati uz nešto pozitivno. Ako na primjer vježbate doma, imate sobni bicikl ili bilo koju drugu spravu, možete istovremeno vježbati i gledati omiljenu seriju ili slušati glazbu. Ovako ćete vježbati i zabavljati se, sve će biti puno lakše, a vrijeme će proći puno brže.

4. Postavite ciljeve

Puno će lakše biti pronaći motivaciju za vježbanje, kada se postave realni, kao i dugoročni ciljevi. Smršavjeti određeni broj kilograma, izgraditi mišiće, riješiti se stresa, poboljšati zdravlje ili uvesti zdrave navike. Budite realni u postavljanju ovih ciljeva, kako ne bi došlo do razočaranja. Na primjer, za početak krenite s vježbanjem dva do tri puta tjedno i to nešto lakšim i kraćim treninzima. Jednako tako, pazite da željeni rezultati nisu pretjerani. Ciljeve uvijek možete zapisati i na papir kako biste se prije svakog vježbanja podsjetili zbog čega to sve radite.

5. Kupite novu odjeću za vježbanje

Iako možete vježbati u trenirci i običnoj majci, nekada će za dodatnu motivaciju pomoći i nove sportske tajice ili možda novi rekviziti. Kupujte jednu po jednu stvar, umjesto sve odjednom.

6. Pratite napredak

Pratite napredak koji vas može samo dodatno motivirati na nove pobjede. Mjerite se i važite se te gledajte kako se brojke mijenjaju. Najbolja motivacija će biti i uočavanje pozitivnih promjena u svakodnevnom životu koje donosi vježbanje.

7. Ne uspoređujte se s drugima

Svatko ima svoj put pa tako i vi. Nemojte gledati kako ide drugima, kako su drugi mršaviji ili kako bolje izgledaju, već radije pratite svoj napredak i uživajte u svojem tempu.

Osim ovih savjeta, ne zaboravite da je uvijek važno imati i dovoljno odmora između vježbanja, brinuti se o kvaliteti spavanja, ali i o prehrani te uvijek unositi dovoljno tekućine.

Zaključak

Pronaći motivaciju za vježbanje na početku može biti nešto teže, ali uz nekoliko trikova je moguće. Puno važnije od same motivacije je na vježbanje gledati kao na novu naviku koja će postati dio vaše rutine i koja će se kontinuirano raditi. Od iznimne su važnosti i kvalitetan odmor, san i prehrambene navike.

