Kako konzumiranje crvenog mesa utječe na razinu kolesterola?

Od izbjegavanja pušenja do uključivanja vježbanja u svakodnevnu rutinu, postoje neke standardne prakse koje pomažu u smanjenju razine kolesterola. Ali kada je u pitanju prehrana, nisu svi savjeti sasvim jasni.

Naravno, znamo da je konzumiranje zašećerenog gaziranog pića i pržene piletine sa hrskavom kožicom loša opcija ako pazite na kolesterol, ali kad je riječ o crvenom mesu, preporuke su često podijeljene.

Budući da preveliki unos zasićenih masti može biti povezan s višim razinama LDL ili „lošeg“ kolesterola, ljudima koji su usredotočeni na kontrolu kolesterola ponekad se savjetuje da izbjegavaju crveno meso.

Međutim, konzumiranje crvenog mesa možda nije toliko loše kao što ljudi vjeruju, pogotovo kada se ova namirnica konzumira kao dio zdrave prehrane, piše Eat This, Not That.

Može li konzumiranje crvenog mesa prouzročiti visoki kolesterol?

Istina je da su određeni komadi crvenog mesa bogati zasićenim mastima, hranjivim supstancama koje se, kad se konzumiraju u prekomjernoj količini, mogu povezati s povišenom razinom kolesterola. Zbog toga je uobičajen savjet koji možete često čuti taj da smanjite unos crvenog mesa.

Također je poznato da ljudi koji jedu više crvenog mesa obično slijede nezdrave obrasce prehrane, uključujući konzumiranje više zaslađenih gaziranih pića i više alkohola. Zbog toga opservacijske studije mogu ukazati na to da je konzumiranje više crvenog mesa povezano s povišenom razinom kolesterola.

Ako jedete dobro uravnotežene obroke koji se sastoje od komada crvenog mesa i puno povrća, cjelovitih žitarica i zdravih masti, vjerojatno će vam razina kolesterola ostati u granicama normale.

Prema podacima objavljenima u American Journal of Clinical Nutrition, mediteranska prehrana koja sadrži male porcije nemasne govedine pomogla je u snižavanju kolesterola LDL .

Druga studija pokazala je da, kada se uključi u obrazac prehrane s niskim sadržajem zasićenih masti, umjereno konzumiranje nemasne govedine ne dovodi do povišenih razina kolesterola.

Ako ste ljubitelj crvenog mesa, postoji nekoliko savjeta koje možete slijediti kako biste držali razinu kolesterola pod kontrolom:

– Odlučite se za nemasne komade, poput bifteka

– Držite se umjerenih količina

– kombinirajte meso s povrćem, zdravim mastima i cjelovitim žitaricama, umjesto s rafiniranim kruhom ili prženim krumpirima.

