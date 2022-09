Kako izaći iz depresije? 8 koraka koji će pomoći u liječenju ove teške bolesti

Podijeli:







Mnogi, kada su loše volje, često znaju izgovoriti da su depresivni. Međutim, depresija je ozbiljna bolest koja ima jasne simptome i koju je potrebno liječiti. Jasno je da tražimo načine kako izaći iz depresije, posebice prirodnim putem i bez lijekova. Ova bolest može imati intenzivne simptome koji u velikoj mjeri mogu otežavati svakodnevan život i funkcioniranje.

Prije potrage za odgovorom na pitanje kako izaći iz depresije, trebamo biti svjesni što ova bolest zapravo predstavlja te kako je prepoznati.

Kako prepoznati depresiju?

Depresiju karakterizira nekoliko simptoma, no najjasniji su poremećaji raspoloženja. Nerijetko se depresija opisuje kao dugotrajna tuga, no tu se skriva mnogo više od samo lošeg i tužnog osjećaja. Osobe koje pate od depresije teško pronalaze užitak u stvarima koje su ih prije veselile, osjećaju duševnu bol, pa ponekad čak i fizičku na određenom dijelu tijela.

Treba razlikovati osjećaj tuge zbog nesretnog i traumatskog događaja u životu te prave depresije. Da bi se postavila dijagnoza, simptomi trebaju trajati najmanje dva tjedna. Ovo su najčešći simptomi depresije:

– osjećaj stalne tuge i bezvoljnosti

– manjak energije i želje za aktivnostima

– promjene u apetitu (pojačan ili smanjen)

– neprestan ili čest osjećaj tjeskobe, zabrinutosti

– smanjena koncentracija

– osjećaj nemira i nejasnosti

– osjećaj krivnje i bezvrijednosti

– poteškoće sa spavanjem

– neodlučnost i teško prihvaćanje obaveza

– smanjena društvena aktivnost

– misli o samoozljeđivanju

Važno je napomenuti kako je depresija bolest s mnogo lica pa se tako kod osobe koja pati može činiti da je sve u redu. Postoje osobe koje su visoko funkcionalne uz ovu tešku bolest te njihovi simptomi nisu jasno vidljivi okolini. Takve osobe često budu omiljene u društvu, vesele, uspješne u svojim namjerama te nerijetko one budu te koje drugima daju savjete i pomažu da budu dobro.

Navedeni simptomi ipak postoje kod osoba koje boluju od depresije, a najvažnije je da se traže načini kako izaći iz depresije. Kod stresnih i traumatskih događaja se simptomi mogu pojačati, a kod zdravih osoba se pojačava rizik za razvijanjem depresije.

Razumijevanje toga da stresan događaj kod svakog pojedinca znači nešto drugo je vrlo važan korak u liječenju depresije. Stres nekome može predstavljati gubitak voljene osobe, smrt životinje, prekid veze, nezaposlenost, verbalni sukob, siromaštvo i mnogo toga. Osim ovih okidača, kod nekih ljudi postoji i urođena dispozicija za razvoj depresije.

Kako izaći iz depresije?

Osoba koja doživljava simptome depresije trebala bi se prije svega obratiti stručnjaku kako bi se razlučilo kolika je razina pomoći potrebna. Ponekad je teško ohrabriti se i tražiti pomoć, no ukoliko doživljavate simptome depresije poput suicidalnih misli, obratite se stručnoj osobi kako bi što prije dobili podršku koju zaslužujete. Osobama koje pate od ove bolesti može se činiti da na pitanje kako izaći iz depresije nema odgovora, no to nije tako.

U potrazi za rješenjem kako izaći iz depresije bez lijekova, postoji nekoliko načina i koraka, no prije svega je bitno da postoji želja za ozdravljenjem. Prvi korak je prihvaćanje da poteškoća postoji i da je želite riješiti. Sasvim je normalno, iako možda svjesni da je bez razloga, to što zbog depresije osjećate neugodu. Nemojte da vas to spriječi da činite korake kako izaći iz depresije.

U nastavku donosimo par stvari koje možete činiti svakodnevno kako biste se riješili tjeskobe i neugodnih simptoma. Svakako savjetujemo da ako osjetite da ne pomažu, da razgovarate sa stručnom osobom kako bi ste se što prije izliječili.

1. Stvorite rutinu

U depresivnim fazama i kod pojave depresije često nastupa bezvoljnost i manjak želje za ispunjavanjem aktivnosti koje ste do sada činili. Kako biste se riješili tog osjećaja pokušajte krenuti s malim stvarima koje će postati dio vaše rutine. Za početak dana se tako natjerajte ad složite krevet nakon ustajanja. Zahvalite sami sebi što ste učinili to za sebe, a onda to ponovite i idućeg dana i polako ćete osjećati kako će zadovoljstvo rasti.

Također, ako već imate rutinu i osjećate da vas ona guši, kroz dan ubacite pauzu i pokušajte raditi neku aktivnosti koju do sada niste. Primjerice pročitajte 10 stranica neke knjige, upalite podcast, meditirajte ili prošetajte.

2. Smanjite korištenje društvenih mreža

Iako podsvjesno znamo da život na društvenim mrežama nije realan te da je tu mnogo glume i pretvaranja, nije neobično da se uspoređujemo s tuđim životima. Na društvenim mrežama se često mogu naći brojni negativni komentari i nerijetko se možda nađemo u čitanju rasprava potpunih neznanaca. Nakon toga se obično osjećamo samo još gore nego prije.

Uz to, zbog društvenih mreža se još više uspoređujemo s drugima bez razmišljanja o tome da je naš život, kao i svaki, potpuno individualan i da uspoređivanje ne vodi nigdje. Pokušajte smanjiti ili se u potpunosti maknuti s društvenih mreža kako biste smanjili osjećaj bezvrijednosti ili krivnje.

3. Pišite svoje misli

Kod osjećaja nemoći, boli i tuge, pokušajte uzeti papir i olovku u ruke. Napišite svoje misli, kako se osjećate, što vam sve smeta, ali i što biste možda željeli promijeniti. Pišite kao da razgovarate s nekim. Onda to ponovite idućeg dana. Pišite ono što se možda nekome ne

usudite reći, izbacite što više možete toga iz sebe. Ovo bi moglo pomoći da se lakše nosite s promjenama raspoloženja, posebice ako osjećate neugodu zbog toga što ne znate kako izaći iz depresije. Sve se može riješiti, ali prije svega morate biti iskreni prema samima sebi.

4. Isprobajte prirodne suplemente

Vitamini, CBD ulje, eterična ulja, matična mliječ… sve to su prirodni načini kako izaći iz depresije i kako poboljšati cjelokupno osjećanje u tijelu i glavi. Vitamini koje uzimate neka sadrže kompleks B-vitamina i omega-3 masnih kiselina kako bi ublažili simptome tjeskobe. CBD ulje se također pokazalo blagotvorno kod poteškoća sa spavanjem i osjećajem smanjene koncentracije. Matična mliječ podiže imunitet, a uz jači imunitet ćete imati malo više volje i snage za pokretanje kroz dan, a možda i tako lakše izađete iz svoje rutine koja vam ne odgovara.

5. Razgovarajte s nekim

Kod iskustva s depresijom mnogi će vam reći da nisu mogli ni s kime razgovarati. I to je istina. Najteži dio depresije je nekome priznati kako se osjećate, posebice ako imate osjećaj kao da ste sami u tome i da vam nitko ne može pomoći. Osim što savjetujemo da potražite pomoć stručnjaka, razgovarajte bilo s kim, ali ne nužno o vašoj depresiji. Pokušajte se truditi ne izbjegavati ljudski kontakt, emocije i razgovore. Izolacija otežava simptome depresije.

6. Meditirajte

Jedan od načina za smirivanje uma je meditacija. Na internetu možete pronaći različite metode meditacije koje mogu pomoći u olakšavanju simptoma depresije. Pokušajte pronaći vrijeme za sebe svakog dana, a ako uspijete meditirati i to kombinirati s jogom ili nekom drugom fizičkom aktivnošću, zasigurno ćete se početi bolje osjećati.

7. Šetajte ili pokušajte neku fizičku aktivnost

U potrazi za rješenjem kako izaći iz depresije vjerojatno vam ne pada na pamet izaći iz kuće ili kreveta i hodati. No to bi vas moglo spasiti. Šetnja po svježem zraku, bicikliranje, plivanje ili bilo koja druga fizička aktivnost mogla bi vam vratiti volju za životom. Na ovaj način ćete potaknuti cirkulaciju, pospješiti lučenje hormona sreće i osjećati se zadovoljnije sami sa sobom.

8. Družite se sa životinjama

Ako vam je teško družiti se s ljudima i ne želite razgovarati, pokušajte se okružiti životinjama. Otiđite na farmu, u šumu, u park za pse ili sklonište za životinje i provedite neko vrijeme sa životinjama. Pokazalo se kako psi i konji imaju terapeutski učinak te da zaista mogu pomoći kod smirivanja tjeskobe i stresa. Možda su četveronožni prijatelji baš ono što vam treba.