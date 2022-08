Podijeli:







Izvor: Photo by Peter Werkman on Unsplash

Poznata je činjenica da konzumiranje previše soli utječe na povišenje krvnoga tlaka, što za posljedicu ima brojne kardiovaskularne probleme. Nova je studija sada jasno pokazala kakav je utjecaj pretjerane konzumacije soli na javno zdravlje.

Kad se gledaju zdravstveni podaci odraslih osoba iz Kine, autori studije procijenili su da bi smanjenje konzumacije soli za samo jedan gram dnevno bilo dovoljno da se od sad do 2030. godine prevenira čak 9 milijuna slučajeva moždanog i srčanog udara.

Kad se uzme u obzir da četiri milijuna od tih devet završi fatalno, lako je zaključiti da bi se uvođenjem ove jednostavne promjene u dnevni jelovnik mogli spasiti milijuni života.

U Kini je prosječna dnevna potrošnja soli 11 grama po osobi, što je znatno više od 5 grama, koliko preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Istraživači su izvukli podatke o veličini populacije, konzumaciji soli, krvnom tlaku i stopama razvoja bolesti.

“Prethodne procjene utjecaja smanjenja unosa soli na zdravlje u Kini koristile su ili zastarjele ili na drugi način nepouzdane izvore podataka i nisu uzele u obzir dugotrajniji učinak smanjenja unosa soli na krvni tlak tijekom nekoliko godina”, pišu istraživači u svom objavljenom radu.

Istraživački je tim potom gledao i druga dva scenarija, osim ovoga gdje bi se konzumacija soli smanjila samo za jedan gram. Prvi je da se do 2025. godine unos soli smanji za 3,2 grama dnevno, što je oko 30 posto manje od prosječne potrošnje, a drugi je da se do 2030. godine unos soli svede na 5 grama, koliko preporučuje WHO.

Ako bi se ti ciljevi ispunili, povoljno bi djelovali na smanjenje krvnog tlaka te bi se tako moglo prevenirati dvostruko više smrti prouzročenih kardiovaskularnim bolestima.

Ipak, istraživači naglašavaju da bi smanjeni unos soli trebao biti konzistentan tijekom nekoliko godina. Edukacijski programi koji se provode u kineskim školama pokazuju da većina populacije ne bi imala nikakvih poteškoća sa smanjenjem unosa soli za jedan gram. S druge strane, istraživači kažu da su druga ispitivanja, poput zamjena za sol s nižim udjelom natrija, a višim udjelom kalija, kao i zdravstvena edukacija kuhara, pokazala obećavajuće rezultate.

Kardiovaskularne bolesti uzrok su oko 40 posto smrti u Kini, a jednim od glavnih uzroka smatra se urbanizacija, koja sa sobom donosi povećanu konzumaciju procesuirane hrane i hrane iz dostave, piše Science Alert.

I dok su autori ove studije gledali samo na utjecaj smanjenog unosa soli na kardiovaskularne bolesti, smatraju da bi on sa sobom mogao nositi i druge brojne pogodnosti. Primjerice, previše je soli povezano i s nekim vrstama raka, kao i s raznim bubrežnim problemima.

Kineska vlada pokrenula je kampanju Zdrava Kina 2030., kako bi pokušala postići svoj cilj dnevnog unosa soli od samo 5 grama. To neće biti lako s obzirom na to da im je populacija 1,4 milijarde ljudi, ali već su brojke dobivene ovom studijom poprilično uvjerljive.

“Hitno je potreban program smanjenja unosa soli koji je izvediv, koherentan, održiv i usmjeren na trenutne i buduće glavne prehrambene izvore soli u Kini”, pišu istraživači.

