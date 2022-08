Podijeli:







Izvor: Mufid Majnun/Pixabay/Ilustracija

Bijela riža, poznata i kao obogaćena riža, jedna je od najpopularnijih vrsta. Radi se o rafiniranoj riži, što znači da je mljevena kako bi se uklonila vanjska ljuska, slojevi mekinja i klice. Unatoč svojoj raširenosti, bijela riža ima lošu reputaciju zbog načina na koji je obrađena, posebno u usporedbi sa smeđom rižom koja je od cjelovitog zrna.

Možda ste čuli da se bijela riža naziva “lošim ugljikohidratom” ili izvorom praznih kalorija. No, vrijedi li ga potpuno preskočiti?

Nutricionistica Lauren Manaker za Eat This, Not That govorila je o tome što konzumacija bijele riže doista čini vašem tijelu te koje iznenađujuće učinke ima, od kojih su neki pozitivni, a drugi pak negativni.

Više energije

“Bijela riža je izvor ugljikohidrata, koji su glavni izvor energije za vaše tijelo”, navodi nutricionistica.

Napominje i da su mnoge vrste bijele riže obogaćene vitaminima B, koji također mogu pomoći u održavanju razine energije.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Nutrients, svi vitamini B skupine, s izuzetkom folata, uključeni su u barem jedan korak proizvodnje energije unutar stanice.

Premali unos ovih vitamina ograničit će proizvodnju energije u vašem tijelu, što potencijalno može imati negativan utjecaj na vaše metaboličko i opće zdravlje.

Unos arsena

Arsen je element u tragovima koji, ako se konzumira često i u velikim količinama, može dovesti do nekih neugodnih zdravstvenih ishoda.

“Arsen je pronađen u riži, tako da kada konzumirate ovu žitaricu, možete unijeti i ovaj element”, upozorava nutricionistica Manaker.

Iako bijela riža ima manje arsena od smeđe riže, ipak je važno izbjegavati preveliku konzumaciju i mijenjati žitarice.

Također provjerite jesu li razine arsena niže ili više u regiji iz koje potječe vaša riža.

Jače kosti

Ispostavilo se da konzumacija bijele riže pruža veliku fleksibilnost kada je riječ o zdravlju kostiju.

“Svi znamo da su kalcij i vitamin D važni hranjivi sastojci za zdravlje kostiju, ali jedna neopjevana hranjiva tvar za zdravlje kostiju, mangan, nalazi se u bijeloj riži”, tvrdi ova nutricionistica.

Podložnost razvoju metaboličkog sindroma

Iako je potrebno više podataka, neke studije ukazuju na vezu između konzumacije bijele riže i rizika od metaboličkog sindroma, napominje Manaker.

Metabolički sindrom je skup stanja koja se javljaju zajedno, povećavajući rizik od bolesti srca, moždanog udara i dijabetesa tipa 2, a uključuje visoku razinu šećera u krvi, višak masnog tkiva oko struka, povišen krvni tlak i abnormalne razine kolesterola ili triglicerida.

Jedna studija objavljena u časopisu Heart Asia sugerira da su oni koji su konzumirali najviše bijele riže bili povezani s 30% većim rizikom od metaboličkog sindroma. Iako nije ozbiljno, ipak je dovoljno značajno da razmislite o zamjeni bijele riže nečim drugim.

