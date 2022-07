Ispucale pete: Kako ih točno njegovati i zašto je važna – krema za sunčanje?

Podijeli:







Izvor: Photo by Rune Enstad on Unsplash

Naporne, suhe i ispucale pete mogu uzrokovati bolove i neugodu, posebice u ljetnim mjesecima. Suha koža na petama može predstavljati i zdravstveni problem, no najčešće se radi samo o poteškoćama kozmetičke prirode.

Ovu pojavu najčešće doživljavamo nakon zime ako stopala duže vrijeme nisu bila pravilno hidratizirana. Iako su ispucale pete naporna pojava, postoje razni prirodni načini kako tretirati ispucale pete, kao i par trikova koje možete činiti kako bi se taj problem što rjeđe pojavljivao. Nerijetko se uz ispucale pete pojavljuju i zanoktice, bijele crte na petama koje su na dodir grube te perutava koža na većem dijelu stopala.

Uzrok ispucanih peta

Da bismo znali riješiti problem, moramo znati što uzrokuje ispucale pete. Uzrok može biti jednostavno suha koža zbog dehidracije, ali suhoća peta može ukazivati na veći problem.

1. Znojenje i gljivične infekcije

Iako do pretjerane suhoće stopala dolazi zbog manjka vlage, kada se stopala znoje, to može uzrokovati poteškoće. Ako ste dosta u pokretu za vrijeme toplijih dana može doći do znojenja i nakupljanja vlage u obući i na čarapama. Kada tako ostanete duže vrijeme, stvara se plodno tlo za stvaranje infekcije. Upale mogu nastati zbog gljivične infekcije.

Gljivične infekcije na stopalu nastaju jer koža nema mogućnost prozračivanja. Ova se pojava naziva i atletsko stopalo, a riječ je o zaraznoj infekciji koju uzrokuju gljivice dermatofiti. Kod ovog slučaja dolazi do ljuštenja kože i sušenja na području cijelog stopala, a nerijetko je simptom i neugodan miris.

2. Neadekvatna obuća

Obuća koja je mala, tijesna ili oštećena može izazvati probleme s ispucanim petama. Kod male obuće dolazi do pojačanog trenja što stvara ili pojačava iritaciju. Tada se koža još više zadeblja pa lakše isušuje i puca.

3. Dehidracija tijela

Ispucale pete mogu biti simptom generalne dehidracije tijela i manjka brige za kožu. Dehidracija tijela se obično očituje na svim organima, a najviše je vidljiva na koži. Kroz dan biste trebali unijeti oko dvije litre tekućine kroz vodu, juhe i čajeve. Ljeti bi bilo dobro izbjegavati zaslađene i alkoholne napitke koji uzrokuju dehidraciju organizma.

4. Dermatitis i ekcem

Uz ispucale pete se može pojaviti crvenilo na nekom drugom dijelu kože. Ako se uz zadebljalu kožu i ispucale pete pojavi svrbež i natečenost, postoji šansa da se radi o nekoj vrsti dermatitisa ili ekcema. Kod ovih simptoma se trebate javiti liječniku kako biste što prije riješili problem. Ovo najčešće nisu prenosiva stanja, no kod manjka liječenja se mogu širiti na druge dijelove kože.

Kako se riješiti ispucanih peta?

Našoj koži treba njege, posebice onim dijelovima kojima pridajemo manje pažnje jer su manje vidljivi. Za početak razmislite o tome jeste li svojim stopalima pružili dovoljno njege i hidratacije te kakva vam je higijena stopala. Što se tiče pranja kože, ni premalo ni previše nije dobro već treba biti umjeren.

Ako vam se unatoč brizi pojavljuju ispucale pete proučite proizvode koje koristite za stopala. Ponekad šamponi ili kreme za stopala mogu biti previše intenzivni i prepuni dodanih supstanci koje vaša koža teško podnosi. Proizvodi s dodanim parfemima mogu izazvati upale kože što znači da bi bolja opcija svakako bilo koristiti što prirodnije proizvode.

S obzirom na to da je jedan od uzroka ispucalih stopala i neadekvatna obuća, razmislite o tome da je promijenite. Osjećat ćete se bolje, olakšat će se bolovi u nogama i leđima te smanjiti mogućnost nastanka ispucanih peta.

Kako njegovati ispucane pete?

Da biste bili sigurni da se više ne pojavljuju ispucale pete trebali biste im barem jednom tjedno pružati njegu u obliku kupke, krema i masaže. Svakodnevno tuširanje obično ne uspije dovoljno omekšati kožu zbog čega bi barem jednom tjedno bilo dobro prakticirati kupku za stopala.

1. Kupka za stopala s eteričnim uljima

Počnite tako da prije spavanja uzmete sat vremena i pripremite kupku za stopala. U kupku možete staviti proizvode za njegu stopala, ali i eterična ulja. Najbolja eterična ulja za stopala su od mente i lavande jer stvaraju efekte hlađenja i opuštanja. Ujedno mogu pomoći i kod zacjeljivanja rana i žuljeva. Ako imate gljivičnu infekciju koristite proizvode koje vam je preporučio liječnik, no za prevenciju istih možete koristiti eterično ulje čajevca koje eliminira bakterije i gljivice sa stopala.

Uz to je u kupku dobro dodati i malo prirodne morske soli kako bi se što više stare kože otopilo. Ako koristite eterična ulja bit će dovoljno oko 10 kapi te dvije žličice morske soli. Trajanje kupke neka bude barem pet minuta, ali to slobodno odabirite sami po volji. Ako se žurite, dovoljno će biti da vidite da se koža lagano smežurala, no ne bi bilo loše ostaviti stopala u vodi i nakon toga.

2. Piling stopala i ispucanih peta

Nakon kupke slijedi piling stopala i ispucanih peta. Piling možete raditi s gotovim proizvodom ili ga napraviti sami uz prirodne sastojke. Pomiješajte malo morske soli, griza ili kukuruzne krupice s dvije žlice baznog ulja i par kapi eteričnog ulja po želji. Pomiješati možete i malo šećera, meda i soka limuna, a vjeruje se i da talog kave može biti dobar sastojak za piling kože. Time trljajte cijela stopala, posebice ispucane pete i područje između prstiju. Dok radite piling lagano masirajte stopala.

3. Pedikura stopala

Da biste se zbilja riješili viška kože na ispucanim petama bit će potrebno ostrugati višak kože. Ovo možete činiti posebnim proizvodima i rašpama za pete. Struganjem mrtve kože će se koža stopala dodatno zagladiti. Kod biranja rašpe za pete pazite da ne odaberete neku pretjerano oštru ili da je ne koristite presnažno. Pazite da se ne ozlijedite. Struganje mrtve kože s ispucanih peta trebalo bi raditi često i uporno kako se problem ne bi vraćao. Nakon što završite sa struganjem peta, odradite pedikuru i odstranite višak noktiju i zanoktica.

4. Hidratacija

Završni dio svake njege treba biti hidratacija na očišćenu i suhu kožu. Ovaj dio procesa je idealan da si priuštite i malu masažu stopala. Nanesite kremu po želji koja je hranjiva i koja će pomoći u smanjivanju suhoće. Ako imate problem poput infekcije, koristite proizvode koje vam je preporučio liječnik. Regenerativnim balzamima, kremama i mastima prođite cijela stopala. Ako koristite ulje, ono neka ide nakon hidratantnih sastojaka jer će tako stvarati dodatnu prirodnu barijeru i štititi kremu na koži.

Ako je problem ispucanih peta intenzivan, nakon ovog procesa nanesite više kreme no obično pa obucite debele čarape i tako idite spavati. Na ovaj način ćete pojačati hidrataciju. Ne činite to ako imate gljivičnu infekciju koja bi se zbog takvog postupka mogla proširiti.

Idealno bi bilo ovaj proces raditi prije spavanja jer ćete si time pružiti opuštanje i njegu. Međutim, ako nakon toga izlazite iz kuće, nikako ne zaboravite nanijeti kremu sa zaštitnim UV faktorom i na kožu stopala. Na taj dio često zaboravljamo no suhoća kože se pojačava ako dođe do crvenila zbog sunca što produžuje problem ispucalih peta.

