Imate problema s buđenjem ujutro? Evo kako možete uvježbati buđenje u 4 koraka

Izvor: Pexels

Ako ste se i jutros ljutili na alarm, možda je vrijeme da naučite kako iz kreveta ustati svako jutro s osmjehom na licu.

Čini se da se svatko može pretvoriti u jutarnju pticu, a uspjeh je garantiran ako isprobate ovih šest koraka, pa krenimo.

1. Ne odustajte

Stručnjak za snove, dr. Michael Breus, navodi kako bi on prvo razmislio o tome u koje vrijeme odlazi u krevet i je li to isto vrijeme svake večeri. Prema njegovim riječima za uspjeh je potrebno ustrajati i svako veće u krevet ići u isto vrijeme a potrebno je oko 21 dan da se naš unutarnji sat navikne na novi raspored. Dodaje i kako to nije tako jednostavno da samo odete u sobu u isto vrijeme i ustanete rano. Morate odrediti vrijeme kada želite ustati i natjerati se da se 21 dan budite upravo tada kako bi mozak shvatio poruku.

2. Pomoć je dobrodošla

Jedan od najboljih načina da dođete do cilja i budite se puni energije je spavati dovoljno. Kako biste si pomogli, možete koristiti suplemente poput magnezija ili melatonina koji u sebi imaju sastojke koji će pomoći da brže utonete u san i nastavite spavati.

3. Koji je vaš kronotip?

Uz to što morate biti dosljedni svaku večer i svakog jutra, Breus naglašava kako je važno znati i koji je vaš kronotip – a on opisuje kakva je vaša “osobnost spavanja”. Istina je da nismo svi lavovi i medvjedi pa će ponekad obrat u jutarnji tip osobe biti nešto teži jer to jednostavno niste – vi. Ipak, moguće je i da delfini i vukovi odlaze na počinak rano i rano ustaju. Ako znate kada je za vas najbolje vrijeme za buđenje, upravo vam to može pomoći da budete realni oko svojih ciljeva – kada želite u krevet i kada želite ustati.

4. Pustite sunce u sobu

Kad god birate vrijeme za buđenje na budilici, ono što ustvari radite je da uštimavate svoj unutarnji sat, a na to veliki utjecaj ima upravo izlaganje svjetlosti. Kako stručnjak pojašnjava, izlaganje svjetlosti prvih 15 minuta u danu šalje signale mozgu da je vrijeme da se svakog dana budite upravo tada.

“Mislim da bi svi mi bili u puno boljoj formi kada bismo za alarm koristili sunce”, ističe te dodaje kako se to lako može učiniti upravo kako smo pojasnili – razmaknite zastore, a ako vani nema sunca, isto će djelovanje imati ako upalite u kući sva svjetla kada se probudite. Ali ako vam je cilj budite se rano, onda biste trebali zaboraviti na rolete ili tamne zavjese i dopustiti da sunce ujutro uđe u vašu sobu kako bi vas razbudilo čim otvorite oči, piše Večernji list.

