Izvor: Luis Quintero / Pexels

Artritis može biti neugodno i bolno stanje, koje može uzrokovati otečenost, osjetljivost, upalu i slabost mišića, kao i iscrpljenost. Iako ne postoji lijek, smatra se da prehrana može igrati ulogu u upravljanju simptomima. Prema doktorici Clare Morrison, hrana bogata kalijem mogla bi biti ključna u borbi protiv artritisa.

“Kalij u prehrani pomaže uravnotežiti višak soli, smanjujući zadržavanje tekućine i pomažući pravilnu upotrebu kalcija u kostima i zglobovima”, pojašnjava ona za Express.

To podupire istraživanje objavljeno u magazinu The Journal of Pain, koje je utvrdilo vezu između niske razine kalija i reumatoidnog artritisa. Opisano je da pacijenti s reumatoidnim artritisom imaju značajno niže koncentracije kalija u serumu od zdravih ispitanika, prenosi Index.

Četiri vrste voća

Kao dio istraživanja, skupina sudionika s reumatoidnim artritisom osjetila je manju bol nakon uzimanja dodatka kalija tijekom 28 dana, u usporedbi s onima koji nisu. Stoga, čini se da i dodaci kalija smanjuju intenzitet boli. Ali dr. Morrison savjetuje da, prije nego što se bacite u takav trošak, u svoju prehranu uključite četiri voćke koje bi mogle pomoći u povećanju razine kalija.

“Dobri izvori kalija uključuju banane, dinje, naranče i marelice”, kaže ona.

Sto grama banane sadrži 358 mg kalija, dok ista količina dinje ima 267 mg. Sto grama naranče ima 181 mg kalija, a marelica 259 mg. Sušena marelica još je bogatija kalijem i u sto grama sadrži čak 1162 mg.

Simptomi artritisa

Reumatoidni artritis drugi je najčešći oblik artritisa, prvi je osteoartritis. Javlja se kada imunološki sustav cilja na zglobove i uzrokuje njihovu bol i oticanje. U početku ugrožava glatku hrskavičnu oblogu zgloba, otežavajući pokrete i dovodi do boli i ukočenosti. Simptomi artritisa ovise o vrsti, ali mogu uključivati:

– bol u zglobovima, osjetljivost i ukočenost,

– upalu unutar i oko zglobova,

– ograničeno kretanje zglobova,

– toplu crvenu kožu iznad zahvaćenog zgloba,

– slabost i trošenje mišića.

