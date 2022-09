Hoće li banane poboljšati probavu ili dovesti do zatvora? Evo što kaže struka

Podijeli:







Ako i vas muči zatvor, možda bi banana mogla pomoći.

Banane sadrže vitamine A, B6, C, i E, Osim toga, sadrže i minerale poput kalija, kalcija, magnezija, fosfora i selena. Kalcij i magnezij trebamo za čvrste kosti i sprječavanje nesanice. Istraživanja su pokazala da je selen povezan sa sprječavanjem karcinoma i probleme sa štitnjačom.

Hoće li vam banana pomoći kod probave?

Zatvor je jedan od najčešćih gastroenteroloških problema, a mogu ga uzrokovati prehrana siromašna vlaknima, a bogata mastima i šećerom. Naravno da i stres, smanjena fizička aktivnost, i dehidracija također mogu spriječiti normalno pražnjenje crijeva. “Važno je u prehranu dodati namirnice koje sadrže vlakna jer ona “guraju” hranu kroz probavni trakt”, izjavila je dr. Sharon Palmer za WomensHealthMag.com, prenosi Ordinacija.hr.

Vlakna će dakle ubrzati probavni proces i to je ustvari prvi korak pri rješavanju problema s probavom. Upravo banana odgovara ovom zahtjevu jer sadrži vlakna i to 3 grama u jednoj porciji. Uz to ona sadrže topiva i ne topiva vlakna, ona topiva će se apsorbirati i pretvoriti se u gelastu masu koja će pomoći kod formiranja mekše stolice, navodi dr. Emily Haller, gastroenterolog. Netopiva vlakna će pomoći pri formiranju stolice.

Kako je puna kalija, pomoći će bubrezima da izbacuju previše vode i soli iz organizma i tako pomoći ako vas muči zatvor. “Kalij pomaže i pri održavanju krvnog tlaka u normalnim razinama“, dodaje liječnica.

Banane sadrže i sorbitol, alkoholni šećer koji ima djelovanje laksativa jer u crijeva “navlači” vodu te tako ubrzava probavni sustav. U banani se nalazi i otporni škrob koji će također ubrzati rad probave.

Mogu li banane uzrokovati zatvor?

Iako nema puno dokaza, ljudi znaju reći da ih je banana “zatvorila”, pa je tako u jednoj studiji potvrđeno između 1000 ispitanika da banana kod njih izaziva zatvor. Ono što može biti uzrok je unos previše vlakana pa biste i banane trebali jesti umjereno.

Znate li što sve banana može učiniti za vaše zdravlje?

Vitamin B6 je ključan za proizvodnju serotonina i dopamina, neurotransmitera koji su odgovorni za dobro raspoloženje i pravilan rad metabolizma. Ako imate problema sa spavanjem, banana će vam pomoći.

S obzirom na to da banane sadrže malo natrija, idealan su izbor za osobe koje imaju tegobe s krvožilnim sustavom.

Za normalan rad našeg organizma važan je i kalij, a banane ga sadrže u velikoj mjeri. On je iznimno važan za održavanje niske razine otkucaja srca. Kalij iz banane potiče rad mozga i olakšava učenje i pamćenje.

Banane su jedan od najboljih prirodnih izvora kalija, koji pomaže održati zdravu razinu tlaka i potiče normalan rad srca.

Banana sadrži triptofan, aminokiselinu koju tijelo pretvara u serotonin, poznat po tome što nas opušta, poboljšava nam raspoloženje i općenito budi osjećaj sreće. Ovo je jedinstveno tropsko voće izvrsno je za smirivanje živčanog sustava te nas brani od depresije i stresa.

Znanstvenici su ustanovili da svakodnevno konzumiranje banana može smanjiti rizik od nastanka srčanog udara za čak 40 posto.

Što više kalija jedemo, to više natrija izlazi iz tijela. Kalij je vitalni mineral koji pomaže u normaliziranju otkucaja srca, šalje kisik u mozak i regulira količinu vode u tijelu.

Banane stvaraju i prirodan učinak protiv kiselina u tijelu, pa, ako patite od žgaravice banane mogu pomoći u olakšanju simptoma .

Banane su također pogodne za PMS jer regulira razinu glukoze u krvi.