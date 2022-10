Glavni simptom previsokog kolesterola koji mnogi ne primjećuju

Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Visok kolesterol sve je veća briga odraslih ljudi diljem svijeta. Ako se ne liječi, može uzrokovati velike zdravstvene komplikacije, stoga su prepoznavanje znakova i njegova redovita kontrola ključni za opću dobrobit.

Eat This, Not That je razgovarao s dr. Laurom Purdy, američkom liječnicom i psihologinjom veterankom, koja je ponudila savjete o tome na koji važan simptom visokog kolesterola treba obratiti pozornost.

Što je kolesterol i zašto je važan?

Dr. Purdy kaže: “Kolesterol je vrsta masne molekule koja cirkulira u krvotoku. Obično dolazi od razgradnje masnih molekula u procesu probave, ali neki ljudi mogu imati genetska ili neka druga stanja koja dovode do toga da im tijelo unutar krvnih žila zadržava veće količine kolesterola od prosječne.”

Dalje je objasnila da postoji nekoliko različitih vrsta kolesterola, a često se o njima govori u terminima dobrog kolesterola ili lošeg kolesterola. “Dobri kolesterol je još jedan izraz za HDL, što je kratica za lipoprotein visoke gustoće. Ova posebna vrsta kolesterola pomaže u uklanjanju drugih štetnih vrsta kolesterola iz tijela. LDL, što je kratica za lipoprotein niske gustoće, vrsta je lošeg kolesterola koju bismo trebali kontrolirati kako bismo spriječili rizik od kardiovaskularnih bolesti”, rekla je.

Ova vrsta kolesterola može pridonijeti nastanku plaka u arterijama unutar našeg tijela, a koji može prouzrokovati srčani i moždani udar. Zato je važno da razumijemo razlike između ta dva tipa kolesterola, posebno kada je riječ o dugoročnom zdravlju, prenosi Index.

Kolesterolski tumori kože

“Neki ljudi koji imaju visok kolesterol će razviti ksantome, naslage ili male tumore kolesterola koji mogu biti vidljivi na određenim dijelovima tijela”, kaže dr. Purdy. “Izgledaju poput malih, voštanih, žućkastih izbočina i vrlo se često vide ispod očiju, ali se ne pojavljuju posvuda po tijelu. Ksantomi su fizička manifestacija visokog kolesterola i ljudi koji imaju ove vrste malih tumora kože trebali bi napraviti krvne pretrage”, objasnila je.

Pretilost

Dr. Purdy kaže: “Pretilost je vrlo stresna za tijelo i uzrokuje nekoliko medicinskih stanja uključujući visok kolesterol. Postoji mnogo veći postotak povišenog kolesterola kod ljudi koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili su pretili nego kod ljudi koji nisu. To je čak i slučaj za djecu i adolescente, ne samo za odrasle. Iz tog razloga, preporučuje se da odrasli, tinejdžeri i djeca s prekomjernom tjelesnom težinom ili previsokim BMI-jem naprave krvne pretrage u sklopu godišnjeg sistematskog pregleda kako bi ustanovili razinu kolesterola.”

