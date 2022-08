Evo koliko vode treba piti u danu za povećanje mišićne mase

Podijeli:







Izvor: Pexels

Voda je jedan od najboljih saveznika za povećanje veličine, tonusa i snage mišića. Osim što podmazuje zglobove i kontrolira tjelesnu temperaturu, također prenosi hranjive tvari do svih dijelova tijela, uključujući mišićno-koštani sustav, te opskrbljuje tijelo energijom.

Prednosti hidracije

Prije svega, važno je shvatiti da je hidracija ključna za naše tijelo općenito, a ne samo za rast mišića. Voda održava u ravnoteži sve tjelesne sustave i organe, uključujući srce, mozak, pluća, bubrege i mišiće.

Čak i malo smanjenje udjela vode u tijelu od tek dva posto može rezultirati neznatnim smanjenjem mozga, što narušava mentalni fokus i motoričku koordinaciju, piše Marca. Jedan od najčešćih znakova blage dehidracije je umor.

Kako voda pomaže u dobivanju mišića?

Studije su pokazale da pijenje vode može pomoći u mršavljenju jer prirodno potiče metabolizam i potiskuje apetit. Voda igra ključnu ulogu i u povećanju mišićne mase jer prenosi hranjive tvari do proteinskih i glikogenskih struktura, glavnih izvora energije u tijelu. Time omogućuje bolju slobodu kretanja, ali i pomaže izgraditi mišiće.

Koliko vode dnevno treba unijeti za povećanje mišićne mase?

Američko vijeće za tjelovježbu preporučuje konzumiranje 500 do 600 mililitara vode, u pravilu dva ili tri sata prije treninga. Također, savjet je unijeti 230 mililitara neposredno prije treninga i još 200 do 300 mililitara svakih 10 do 20 minuta tijekom treninga. Osim toga, savjetuje se da popijete 230 mililitara vode najkasnije 30 minuta nakon treninga. Uz to, za svaki kilogram tjelesne težine izgubljen treningom, trebali biste popiti između 900 mililitara i 1.4 litra vode, piše Index.

