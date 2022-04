Podijeli:







Izvor: Photo by Vitolda Klein on Unsplash

Crijevna viroza kod djece može trajati od nekoliko dana do dva tjedna, ovisno o samom virusu koji je uzrokuje. Postoji nekoliko savjeta kako se tretira crijevna viroza kod djece, a najvažnije je unositi dovoljno tekućine kako ne bi došlo do dehidracije koja može biti i smrtonosna.

Crijevna viroza kod djece se može prepoznati po povraćanju, proljevu, mučnini te ponekad blago povišenoj tjelesnoj temperaturi. Ovu virozu najčešće kod djece izazivaju norovirus i rotavirus, a najvažnije je da dijete redovito unosi dovoljno tekućine u organizam kako ne bi došlo do dehidracije. Crijevna viroza najčešće traje između dva dana i dva tjedna nakon čega je i dalje potrebno paziti na prehranu.

Kako prepoznati crijevnu virozu kod djece?

Crijevna viroza kod djece se ne razlikuje puno od viroze kod odraslih. Prvi simptomi koji će se pojaviti su mučnina, grčevi i povraćanje, a potom dolazi i do učestalog vodenog proljeva te slabog apetita. Kod neke djece se mogu pojaviti i blago povišena temperatura, glavobolja ili bol u mišićima, ovisno koji virus uzrokuje virozu, dok neka djeca mogu proći bez simptoma ili s blagim simptomima.

Crijevna viroza kod djece – uzroci

Crijevnu virozu uzrokuju virusi, dok druge crijevne infekcije mogu uzrokovati bakterije u zaraženoj ili loše termički obrađenoj hrani te paraziti.

Osim već spomenutih virusa crijevnu virozu izazivaju i drugi uzročnici. Ovo su četiri najčešća virusa koji izazivaju crijevnu virozu kod djece:

1. Rotavirus

Najčešći virus koji izaziva crijevnu virozu kod djece je rotavirus. Pojavljuje se kod djece starosti od tri do 15 mjeseci i vrlo je zarazan, a mogu ga dobiti i roditelji zaražene djece. Ovaj virus je najčešći razlog dehidracije kod crijevne viroze. Pojavljuje se u zimskim mjesecima, a može trajati do tjedan dana. glavni simptomi su vodeni proljev, kao i povraćanje, dok će neka djeca imati i blagu temperaturu. Važno je znati da ako dijete ima rotavirus, može ga širiti i prije pojave samih simptoma, kao i sedam dana nakon pojave simptoma.

2. Norovirus

Nakon rotavirusa, najrasprostranjeniji je norovirus. Češći je kod djece starosti između šest i 18 mjeseci. Može se pojaviti u bilo koje doba godine, ali se većinom pojavljuje od studenoga do travnja. Traje oko dva dana, a glavni simptom je povraćanje, dok je proljev prisutan u manjoj mjeri, a mogu se pojaviti i bolovi u mišićima, grčevi, glavobolja i blaga temperatura.

3. Astrovirus i adenovirus

Astrovirus je najčešći kod dojenčadi i male djece te je najčešći u zimskim mjesecima, dok se adenovirus pojavljuje ljeti kod djece do druge godine života, te izaziva povraćanje do dva dana, nakon čega nastupa proljev koji može trajati i do dva tjedna.

Liječnik može ispitati o kojem se točno virusu radi testovima koji otkrivaju virusne antigene u stolici djeteta.

Druge crijevne infekcije kod djece izazivaju bakterije i paraziti. Crijevnu infekciju izazvanu bakterijama dijete može dobiti kada pojede nedovoljno termički obrađenu hranu koja sadrži

bakterije. Jednako tako opasno može biti i pogrešno skladištenje hrane koja se drži na sobnoj temperaturi, pogotovo u ljetnim mjesecima. Paraziti se mogu nalaziti na raznim površinama koje dijete dira rukama, a potom ruke stavlja u usta i zarazi se.

Kako se prenosi crijevna viroza kod djece?

Virusi se prenose kada dijete dodirne zaraženu površinu, kao što su igračke, rukama te potom ruke stavi u usta ili kada je u kontaktu s drugim djetetom koje ima crijevnu virozu. Osim toga, roditelj može prenijeti virozu na dijete, ako je bolestan i ne opere dobro ruke prije spremanja hrane ili prije kontakta s rukama djeteta koje će dijete onda staviti u usta. Jednako tako se roditelj može zaraziti od djeteta kada mijenja pelene zaraženog djeteta te nakon ne opere dobro ruke. Crijevna viroza je vrlo zarazna pa je potreban oprez.

Može li se spriječiti crijevna viroza kod djece?

Jedini način kako se crijevna viroza može spriječiti je redovito pranje ruku sapunom i vodom. Još jedan način sprječavanja je i cijepljenje protiv rotavirusa, pri čemu se cijepe dojenčadi od šest tjedana do 16 tjedana starosti peroralno.

Kako se tretira crijevna viroza kod djece?

Najvažnije je paziti da ne dođe do dehidracije koja može biti i pogubna. Dehidracija se može prepoznati po suhim ustima, suhim očima, kada kod plakanja nema suza i po smanjenom mokrenju. Upravo zato djeci treba stalno davati tekućine, najbolje vode, u manjim količinama. Osim toga, potrebno je nadomjestiti izgubljene elektrolite. Opasnost od dehidracije je veća kod dojenčadi i male djece pa je potrebno pratiti i broj promijenjenih pelena. Pomoći mogu i probiotici koji su važni za crijevnu mikrofloru, a mogu i skratiti trajanje simptoma. Kod veće djece je važno paziti na prehranu te im davati u manjim količinama banane, kuhanu nezačinjenu rižu, kuhanu piletinu, juhu i prepečenac. Potrebno je izbjegavati prženu, masnu i začinjenu hranu te slatkiše i sokove.

Crijevna viroza će kod djece najčešće postepeno prestati nakon nekoliko dana. Ako traje predugo, simptomi se pogoršavaju ili se pojavi krv u stolici, potrebno je potražiti pomoć liječnika.

Zaključak

Crijevna viroza kod djece može trajati od nekoliko dana do dva tjedna, ovisno o samom virusu koji je uzrokuje. Crijevna viroza je vrlo zarazna, a najvažnije je redovito prati ruke sapunom i vodom. Postoji nekoliko savjeta kako se tretira crijevna viroza kod djece, a najvažnije je unositi dovoljno tekućine kako ne bi došlo do dehidracije koja može biti i smrtonosna.

