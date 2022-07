Celijakija: Uzrok, simptomi i kako ovu neugodnu bolest staviti pod kontrolu?

Podijeli:







Izvor: Profimedia/ilustracija

Celijakija ili glutenska enteropatija je autoimuna bolest, odnosno bolest gdje imunološki sustav napada vlastite stanice tijela kada se u organizam unese protein gluten koji se nalazi u određenim žitaricama.

Simptomi celijakije se razlikuju od osobe do osobe, mogu biti vrlo neugodni, a sprječavaju se izbacivanjem glutena iz prehrane. Nažalost, ova bolest često prođe nedijagnosticirana jer simptomi mogu upućivati na mnoga druga stanja. Zato je potrebno napraviti niz pretraga kako bi se dobila prava dijagnoza.

Celijakija simptomi

Simptomi bolesti se pojavljuju nakon što osoba unese u organizam hranu koja sadrži gluten, a odnose se na probavne probleme te uključuju:

– proljev koji traje dulje od tjedan dana

– bolove u trbuhu

– nadutost

– puštanje vjetrova

– zatvor

– svijetlu boja stolice

– gubitak kilograma

– mučninu

– gastritis

Kod nekih osoba se može pojaviti i anemija, osteoporoza, osip na koži, glavobolja, smanjena plodnost ili bol u zglobovima.

S druge strane, neke osobe mogu imati blage simptome te mogu pola života provesti ne znajući da boluju od celijakije. Ovdje se radi o netipičnoj celijakiji pri čemu je prisutan samo jedan simptom kao što je anemija, a postoji i asimptomatska celijakija pri čemu osoba nema nikakve simptome.

Ako osoba s celijakijom nastavi jesti gluten, može doći do raznih problema, kao i do oštećenja, upale i bolesti sluznice tankog crijeva i do nemogućnosti apsorpcije hranjivih tvari. Kod djece ovo može dovesti i do usporenog rasta i razvoja.

Što uzrokuje celijakiju?

Nije poznato što točno uzrokuje ovu bolest i zašto se imunološki sustav ponaša na ovaj način. Jedan od uzroka je genetsko nasljeđivanje bolesti, ali na pojavu bolesti može utjecati i okolina.

Celijakiju češće imaju žene, dok se prvi simptomi najčešće pojavljuju ili u najmlađoj dobi, kod beba do 12 mjeseci, ili u starijoj dobi između 40 i 60 godina. Jednako tako, celijakija će se prije pojaviti kod osoba koje imaju neku drugu autoimunu bolest.

Kako se dijagnosticira celijakija?

Kada proljev traje dulje od nekoliko dana, a ne radi se o crijevnoj virozi, potrebno je posjetiti liječnika. Jednako tako, kada osoba osjeti probleme nakon što pojede namirnice koje sadrže gluten, treba se obratiti liječniku.

Kako bi se postavila ispravna dijagnoza, potreban je razgovor s liječnikom kojem se opisuju svi simptomi. Potom se radi niz testova kao što su kompletna krvna slika, provjera razine željeza u krvi, test protutijela na gluten u krvi, endoskopija i nekada biopsija sluznice tankog crijeva. Pomoći u dijagnozi može i izbacivanje glutena na određeni vremenski period kao što je mjesec dana te praćenje hoće li doći do promjena.

Kako se tretira celijakija?

Ne postoji lijek za ovu bolest, već je najvažnije izbaciti iz prehrane gluten i sve proizvode koji ga sadrže, točnije hranu koja sadrži pšenicu, rižu, ječam i u nekim slučajevima zob. Na ovaj način će se potpuno ublažiti simptomi, a i spriječit će se nastanak potencijalnih komplikacija. Osobe s celijakijom moraju pažljivo čitati sastave proizvoda, posebice etikete procesuirane hrane.

Zaključak

Celijakija je bolest koja može imati razne simptome povezane s probavnim problemima, a kod nekih simptomi neće biti ni toliko izraženi. Celijakija nastaje jer organizam ne podnosi gluten, a može se naslijediti od obitelji ili se pojaviti uz neku drugu autoimunu bolest. Ne postoji lijek za celijakiju, već je potrebno izbaciti iz prehrane namirnice koje sadrže gluten.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram