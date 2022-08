Čaj od gospine trave: Ljekovitost kantariona kod stresa, nesanice – i depresije

Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Gospina trava gotovo je mitska biljka povezana s ozdravljenjem i dobrim raspoloženjem. Gospina trava naziva se još i kantarionom, stiže iz porodice Hypericaceae te je poznata po svojim ljekovitim svojstvima, posebice kod zdravlja žena. Kantarionom se često nazivaju sve vrste roda Hypericum. Osim imena kantarion, gospina trava u narodu se naziva i travom ili krvlju Svetog Ivana, gorač, ivanjica, pljuskavica i ivanje zelje.

U narodnoj medicini koristi se od vremena starih Grka, a služi za smirivanje živčanog sustava, održavanje normalne razine hormona te smanjivanje umora i lošeg osjećaja. Poznata je i kao prirodan način za smanjivanje simptoma depresije i anksioznosti. Odlična je za žensko zdravlje te se ulje kantariona nerijetko koristi kao prirodni lijek za rješavanje gljivičnih infekcija ili problema s kožom. Jedna je od rijetkih biljaka kojoj i moderna, službena medicina, pridaje važnost.

Ljekovitost čaja od gospine trave ili kantariona

Gospina trava, iako iznimno ljekovita, raste sama u prirodi i to na različitom tlu. Često se može vidjeti na proplancima, uz puteve, u šumi i u šikarama. Osim na našem području, rasprostranjena je i u ostatku Europe, Aziji i Americi. Biljka može narasti do metar visine no obično je visoka oko 40 centimetara. Ima uspravnu stabljiku koja je u gornjem dijelu razgranata, na čijem vrhu se nalaze prekrasni jarko žuti cvjetovi.

Ljekovitost gospine trave leži u njenom sastavu, odnosno, djelatnim tvarima. Među najvažnijima tu su flavonoidi kvercetin, hiperozid, antocijanin, turin, hipericin te pseudohipericin. Flavonoidi u gospinoj travi poput kvercetina služe kao snažni antioksidansi te se smatra jednim od najaktivnijih bioflavonoida.

Ovo su samo neka od blagotvornih svojstava čaja od gospine trave:

– pomaže kod gastritisa

– smanjuje bolove kod čira na želucu

– smanjuje probavne tegobe poput proljeva

– pomaže kod bolesti jetre i žutice

– smanjuje simptome upale mokraćnog mjehura

– smiruje glavobolju i živčane bolesti

– smanjuje menstrualne tegobe

– pomaže kod slabokrvnosti

– smanjuje anksioznost i potištenost

– pomaže kod depresije i tuge

– smanjuje nesanicu

– liječi kožne bolesti

– ima antitumorsko djelovanje

1. Protuupalno djelovanje

Kvercetin, kao i drugi flavonoidi, ima protuupalno, antivirusno i antikancerogeno djelovanje. Pomaže kod smanjivanja posljedica srčanih i krvožilnih poteškoća poput zgrušnjavanja krvi, a posebno je izraženo njegovo antikancerogeno djelovanje.

2. Štiti i obnavlja stanice

Uz flavonoide sadrži eterično ulje, razne tanine, željezo, smolu, antocijan, karotin, vitamin C te alkaloide u tragovima. Pigmenti antocijanini poznati su po tome da štite stanice od štetnog UV zračenja. Ovaj flavonoid, kao i drugi u gospinoj travi djeluju skupa s vitaminom C i na taj način pridonose jačanju imunološkog sustava.

3. Liječenje infekcija na koži

Gospina trava je fotosenzibilizirajuća biljka zbog koje se izdaje poseban oprez kod korištenja ulja kantariona. Ovo znači da je za vrijeme korištenja ulja direktno na kožu potrebno izbjegavati sunce. Fotosenzibilizirajuće djelovanje ima flavonoid hipericin koji se sve više koristi u terapijama za psorijazu, upalnu bolest kože. Za liječenje psorijaze se obično koristi macerat ili ulje gospine trave.

Hipericin se također počeo koristiti u liječenju karcinoma jer se pokazalo kako se najviše nakuplja upravo u tumorskim stanicama koje se onda svjetlošću i kisikom pokušavaju uništiti.

4. Antidepresivan učinak

Kantarion ili gospina trava poznata je kao prirodni antidepresiv. Smatra se kako ulogu u tome imaju flavonoidi, posebice hipericin. Povećan je učinak kod korištenja ulja kantariona ili macerata, a manji kod korištenja čaja od gospine trave. Liječnici će nerijetko savjetovati da se uz antidepresive ne koriste istovremeno i pripravci od kantariona. Čaj od gospine trave pokazao se djelotvornim u stabiliziranju razine hormona serotonina, poznatog kao hormona sreće što može pomoći kod anksioznosti i depresije. Smatra se da je gospina trava učinkovita za liječenje srednje jake depresije te se može uzimati samostalno. Za djelovanje je potrebno oko šest tjedana, odnosno, toliko je otprilike potrebno da se nataloži razina aktivnih tvari u organizmu.

Priprema čaja od gospine trave

Iako se kod pripreme čaja od gospine trave koristi kipuća voda, ona neće uništiti ljekovita svojstva biljke. Štoviše, pojačat će ih i omogućiti nam pravilnu apsorpciju u organizmu. Za pripremu čaja od gospine trave se vrelom vodom prelije oko žlica sitno narezane osušene gospine trave. Tako se ostavi oko pola sata, minimalno 15 minuta. Ako želite postići jače djelovanje, ostavite gospinu travu u vrućoj vodi do dva sata.

Čaj gospine trave se pije tri puta dnevno za većinu tegoba. Kad se radi o slabokrvnosti, depresiji ili nekim drugim dugotrajnim bolestima, može se piti oko litra čaja dnevno i to kroz duži period.

Kupiti čaj od gospine trave nećete moći bilo gdje. Najbolje bi bilo potražiti ga u ljekarni. Tamo ćete za oko 50 grama platiti 25 kuna.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.