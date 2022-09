Budite li se svako jutro u isto vrijeme? Brojne su dobrobiti za tijelo i um

Podijeli:







Izvor: Pexels / Anastasiya Vragova

Ljudi koji se bude u određeno vrijeme općenito su zadovoljniji u svim područjima svog života.

Dobar san pomaže u oslobađanju od stresa, čini vas ujutro energičnijima, poboljšava estetski izgled (glatkija koža, manje podočnjaka) i, prije svega, poboljšava zdravlje. Međutim, nije važno samo spavati najmanje 8 sati svake noći – važno je i vrijeme kad vam se ujutro oglasi alarm.

Jedan od najučinkovitijih načina da osigurate miran san je buđenje u isto vrijeme svako jutro.

Istraživanje iz 2018. na više od 1.000 sudionika pokazalo je da su ljudi koji se bude uvijek u određeno vrijeme općenito zadovoljniji u svim područjima svog života. Naime, u usporedbi s onima koji uvijek ustaju u drugo vrijeme, ljudi sa strožim jutarnjim navikama 13% su zadovoljniji osobnim životom, 45% zadovoljniji svojom financijskom situacijom i 42% zadovoljniji slaganjem obitelji.

Tri su glavne prednosti buđenja svakog jutra u isto vrijeme:

1. Čini dane dosljednijima i kontroliranijima

Rutina vam svakako pomaže u organizaciji dana i izbjegavanju mnogih neugodnih nepredviđenih događaja, poput kašnjenja na radno mjesto ili na važan sastanak.

Naravno, rano buđenje također pomaže da imate više sati na raspolaganju, a time i da budete produktivniji, kao što je potvrdilo istraživanje objavljeno u akademskom časopisu Cognitive Neuropsychology, koje sugerira da bi rano ustajanje moglo biti ključ za postizanje vrhunca produktivnosti.

2. Pomaže nam da izbjegnemo “društveni jet lag”

Vikende često koristimo kako bismo nadoknadili sve sate sna izgubljene tijekom tjedna, također zbog preopterećenosti poslom. Međutim, to može dovesti do učinka poznatog kao “društveni jet lag” , što znači da žrtvujemo svoje vrijeme odmora možda kako bismo ostali budni do kasno jer znamo da sljedećeg jutra možemo ustati bez budilice.

No, nekoliko istraživanja pokazuje da ti pomaci u rasporedu mogu imati negativne učinke na razinu kolesterola, na prehranu, na zdravlje srca i, dugoročno gledano, i na naše mentalno zdravlje.

3. Izbjegavajte odgađanje budilice

Mnogi od nas postavljaju višestruke alarme na svom telefonu (možda u razmaku od 5-10 minuta) jer je potrebno mnogo vremena da izađemo ispod toplih pokrivača našeg kreveta. No, kako nam kažu stručnjaci s Cleveland Clinic American Academic Medical Center, odgađanje alarma je loše za vaše zdravlje jer se u tih nekoliko minuta zapravo ne odmarate i povećavate razinu stresa doživljenog tijekom dana.

Zaključno, buđenje u isto vrijeme svako jutro poboljšava naše mentalno i fizičko blagostanje, prenosi Novi list.

