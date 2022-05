Ako želite lijepe i zdrave zube, izbjegavajte ovih 5 namirnica

Podijeli:







Izvor: Unsplash/Ilustracija

Vjerojatno jedete puno stvari svakog dana koje bi mogle naštetiti vašem lijepom osmijehu, a uopće niste svjesni da će samo uzrokovati nakupljanje plaka što može dovesti do ozbiljnih oštećenja zubne cakline, a i do nastanka karijesa.

Primarno se trebaju izbjegavati namirnice koje sadrže puno šećera koji će pak uzrokovati razvoj bakterija koje će se naći u kiselini u ustima i “napadati” zubnu caklinu. I one će uzrokovati nastanak karijesa, a ako pratite statistike onda sigurno znate da je karijes kronična bolest koja napada mladu populaciju.

Najčešći problem s kojim ćete se suočiti ako imate karijes je problem sa žvakanjem, bol u zubima… Ako jako volite šećer i ne pazite što jedete te naknadno ne perete zube, naslage će biti samo postojanije, a s vremenom se može razviti problem koji se naziva gingivitis. Ovo su namirnice koje biste trebali izbjegavati ako želite zaštititi zdravlje zuba.

1. Kruh

Vratili ste se kući s posla i kako biste zadovoljili glad na brzinu sigurno ćete posegnuti u hladnjak i namazati omiljeni pekmez na kruh… Ništa neobično, ali biste ipak trebali malo zastati i razmisliti trebate li to ponoviti. Dok žvačete kruh, on se pretvara u gumiranu pastu koja će nakon obroka ostati među zubima, a upravo je to početak procesa stvaranja karijesa. Stručnjaci savjetuju da se jede kruh koji sadrži cjelovite žitarice, ako morate zadovoljiti želju za ugljikohidratima.

2. Gazirani napici

Pa i ako na njima stoji natpis dijetni, gazirani napici nemaju baš nikakve dobrobiti za zdravlje. Nove su studije pokazale da će ispijanje gaziranih napitaka imati na zube isti štetni efekt kao kada se koriste teži opijati poput kokaina. Ovakvi će napici uzrokovati nakupljanje plaka i otpuštanje štetnih kemikalija.

3. Alkohol

Svi znamo da konzumacija alkohola može uvelike utjecati na zdravlje cijelog organizma a isto tako i usne šupljine. Alkohol će isušiti usta, a kada u njima nedostaje sline, ugroženo je cjelokupno zdravlje usne šupljine jer će se slina pobrinuti da očisti sve ostatke hrane koji su ostali među zubima. Slina je primarni faktor koji nam pomaže da se riješimo nekih infekcija usne šupljine. Savjet je da pijete što više vode nakon alkohola.

4. Sladoled

Možda mislite da nema nekog razloga zašto bi se trebalo izbjegavati lizanje sladoleda kad se ustvari radi o vodi? Prema riječima stručnjaka, kad god žvačemo nešto tvrdo postoji šansa da će se oštetiti caklina i da će doći do loma zuba. Led možete koristiti ako se trebate rashladiti, ali ga se ne bi trebalo gristi. Ako vam je jako vruće, rashladite se hladnom vodom.

5. Kiseli slatkiši

Iako se lako može razviti ovisnost o slatkišima, oni su štetni za zdravlje zubi. Nakon što ste pojeli kiseli bombon, kiselina koja se tada otpušta može biti jako štetna za zube. Primarni razlog zašto ih treba izbjegavati jest što će se lijepiti za zube i ako ih odmah ne operete tamo će ostati – a svi znamo što šećer radi zdravlju zubi.

Provjerite jesu li vam zubi preosjetljivi ili imate karijes

Dok bol uzrokovana hladnom ili vrelom hranom može značiti da imate karijes, ipak može biti u pitanju samo činjenica da su vam osjetljivi zubi. Preosjetljivost zubi (dentinska preosjetljivost) označava pojavu oštre, kratkotrajne boli koja se pojavljuje zbog temperaturnih, dodirnih, kemijskih i sličnih podražaja.

Koji su simptomi?

Osobe koje pate od ovog stanja mogu osjetiti bol i neugodu kao odgovor na ove “okidače”;

– vruće namirnice ili pića

– hladne namirnice ili pića

– hladan zrak

– slatke namirnice ili pića

– kisela pića ili namirnice

– hladna voda

– pranje zubi

– ispiranje usne šupljine tekućinom za ispiranje

Simptomi mogu nestati brzo kako su se i pojavili, mogu biti blagi ili jaki.

Što uzrokuje osjetljivost zuba?

Neki ljudi jednostavno imaju osjetljivije zube zbog tanje cakline koja štiti zub od podražaja, a ona se može oštetiti ako:

koristite pretvrde četkice

patite od bruksizma – škripanje zubima u snu

često konzumirate kisele namirnice i napitke

Ponekad i druga stanja organizma mogu uzrokovati osjetljivost zuba. Jedan od njih je gastroezofagealna refluksna bolest – GERB koji označava lučenje jake kiseline iz želudca u usnu šupljinu koja može uništiti caklinu. Povlačenje zubnog mesa će ostaviti zub izložen vanjskim utjecajima i tako ga učiniti osjetljivim.

Propadanje zuba, slomljen zub ili okrhnut također može ostaviti dentin (zubnu kost) izloženu i nezaštićenu te uzrokovati osjetljivost. Ako imate sličnih problema, obratite se stomatologu koji će pregledom utvrditi u čemu je problem te vam preporučiti najbolju mjeru zaštite i pomoći, piše Ordinacija.

