Ako vas boli grlo, ovo su 4 namirnice koje će olakšati bol

Izvor: Photo by cottonbro from Pexels

Bilo da je posljedica alergije, prehlade ili previše priče, bolno grlo znači bol. Najgori dio ovog stanja je možda upravo to što je gutanje jako otežano, a upravo je u takvim situacijama potrebno unositi kvalitetne namirnice i tekućinu kako bi se što prije oporavili od virusa, bakterija ili alergija.

Ako razmišljate što pojesti, najvažnije je da vas ta hrana ne iritira i ne pogoršava bol. Liječnica Lisa Yong otkiva koje je namirnice pametno odabrati.

1. Zobena kaša

Liječnica smatra da je najpametnije jesti hranu koja je nježne teksture i koja se lako guta jer ćete tako prevenirati iritaciju grla. Zobena kaša je jedna od tih namirnica koja će ponuditi i dovoljno nutrijenata, pa ćete svakim zalogajem pomagati zdravlju. Isto tako, ona može utjecati na snižavanje kolesterola, a i odličan je izvor vlakana.

2. Jogurt

Jogurt je napitak savršene teksture za sve koje boli grlo jer se lako guta, a i to što se pije hladan će pomoći pri olakšanju boli. I on je pun nutrijenata koji će vam pomoći da tijelo održite zdravim dok se bori protiv uzročnika vaše grlobolje. Uz to sadrži i kalcij i proteine. Probiotici iz jogurta će ojačati imunološki sustav i održati crijeva zdravima te spriječiti u njima razvoj loših bakterija, a jedna studija pokazuje da probiotici mogu i pomoći pri prevenciji bolnog grla.

3. Pileća juha

Pileća juha nudi protuupalna svojstva koja olakšavaju simptome prehlade, tvrde znanstvenici. Topla hrana će isto tako umiriti bolno grlo, a juha će i spriječiti iritacije. Uz to se radi o tekućini koja je organizmu jako potrebna kada je osoba bolesna, a kako sadrži dosta natrija, pomoći će kod nadoknađivanja elektrolita.

4. Sladoled

Ako ste kao dijete vadili krajnike, sjećate se da su vam u bolnici ponudili sladoled i za doručak, ručak i večeru. Razlog za to postoji – sladoled će tijelu pružiti tekućinu, a i smanjit će osjećaj boli. Prema pisanju magazina Medical News Today, sladoled će pomoći i kod snižavanja temperature završetka živaca u grlu.

Kako si još možete pomoći ako vas boli grlo?

Grgljanje slane tople vode: Nekoliko studija je došlo do saznanja da je grgljanje slane vode nekoliko puta na dan može smanjiti otekline na grlu i omekšava sluz, što pomaže izbacivanju i nje, ali i bakterija. Liječnici generalno preporučuju otopinu koja se sastoji od pola čajne žlice i jedne šalice tople vode. Nakon grgljanja vodu ispljunite.

Pastile: Korištenjem pastila stimulirate proizvodnju sline, što će učini grlo vlažnim pa će vam samim time biti lakše gutati. Da biste pojačali djelovanje, odaberite one s efektom “hlađenja” poput eukaliptusa ili mentola.

Odmor: Možda nije najbrže rješenje, ali dobar odmor je možda najbolja stvar koju možete učiniti za sebe te u borbi protiv infekcije koja je i uzrokovala bolno grlo.

Tekućina: Piti tekućinu iznimno je važno tijekom bilo koje bolesti, a osobito ako vam je grlo iritirano ili upaljeno. Ako vam ne prija voda, topli čaj će pružiti trenutno olakšanje. Pripremite biljne čajeve koji sadrže antioksidante za koje se smatra da jačaju otpornost organizma i tako pružaju zaštitu od upala, prenosi Ordinacija.

