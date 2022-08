Ako imate ovih pet simptoma, trebate prestati piti vino!

Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Vino se oduvijek smatralo dobrom vrstom alkohola za naše zdravlje, pogotovo je korisno za zdravlje srca zbog svojih antioksidansa. Ipak, konzumiranje alkohola bilo koje vrste, uključujući vino, može stvoriti neke negativne učinke na ljudsko zdravlje zbog toga kako tijelo reagira na njegova kemijska svojstva i svojstva koja izazivaju ovisnost.

U alkoholu je dopušteno uživati povremeno, ali ako vaše tijelo psihički ili fizički loše reagira na ispijanje čaše vina ili bilo kojeg alkohola, evo nekoliko znakova upozorenja na koje trebate pripaziti, piše Centar zdravlja.hr.

vezana vijest Evo što se događa s vašim tijelom kad pijete vino

Teško dišete

Prema Journal of Allergy and Clinical Immunology, vino se smatra značajnim okidačem za astmu. Studija je zaključila da je 33 posto sudionika doživjelo astmu izazvanu alkoholom, a vino je bilo najčešći okidač, sa simptomima u rasponu od blagih do umjerenih.

Iako je potrebno još istraživanja, stručnjaci nagađaju da bi astma izazvana vinom mogla biti potaknuta zbog sulfita u vinu koji se obično koriste kao konzervans. Studija također napominje da bi salicilati, kemijski marker grožđa i vina, također mogli igrati ulogu u problemima povezanim s alergijama iz vina.

Osjećate bolne glavobolje

Harvard Health objašnjava da neki potrošači imaju manjak enzima koji razgrađuje histamin u tankom crijevu. Histamin je vrlo važna biokemijska supstanca, koja je neophodna za efikasno funkcioniranje organizma. On pomaže tijelu da se riješi nečega što ga muči, u ovom slučaju alergena.

Ako imate alergiju na neku hranu, histamin će vas “opomenuti” i potaknuti alergijsku reakciju. Neke namirnice prirodno sadrže veće količine histamina, a kod grožđa se nalazi u koži i više je zastupljen u crnom vinu nego u bijelom. Konzumacija alkohola zapravo može inhibirati enzim, što može uzrokovati povećanje razine histamina u krvi, šireći krvne žile i uzrokujući glavobolje.

Osjećate vrtoglavicu

Već postoji mnogo istraživanja koja pokazuju da konzumacija alkohola, ne samo vina, može uzrokovati vrtoglavicu u nekom smislu, osobito ako ste popili previše.

Američki centri za ovisnost kažu da se vrtoglavica može pojaviti u dva oblika dok pijete – omaglica i vrtoglavica. Ako zbog alkohola osjećate mučninu i kao da ćete se onesvijestiti (omaglica) ili ako gubite ravnotežu i osjećate da se okolina kreće oko vas bez ikakvog stvarnog kretanja (vrtoglavica).

Vaša koža crveni

Poznato je kao reakcija crvenila od alkohola, a prvenstveno se događa na licu. Nacionalni institut za zlouporabu alkohola i alkoholizam (NIAA) kaže da se crvenilo, također poznato kao crvenilo lica, događa zbog intolerancije na alkohol zbog čega ljudi manje učinkovito metaboliziraju alkohol.

Crvenilo lica također može biti praćeno osipom, mučninom, niskim krvnim tlakom, pogoršanjem astme i epizodama migrene. Čak se povezuje s većim rizikom od raka.

Ovisni ste

Ako vam stalno treba čaša vina, možda je vrijeme da razgovarate s liječnikom ili drugim medicinskim stručnjakom o ovisnosti. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navodi da ovisnost o alkoholu ne znači uvijek da prekomjerno pijete, ali može uključivati ​​trenutnu ili prethodnu povijest prekomjernog pijenja.

Ovisnost o alkoholu smatra se kroničnim medicinskim stanjem koje uključuje “jaku žudnju za alkoholom, kontinuiranu konzumaciju unatoč opetovanim problemima s pijenjem i nemogućnost kontrole konzumacije alkohola”.

Američki nacionalni institut za zlouporabu alkohola i alkoholizam (NIAAA) navodi da svaka žena koja pije više od tri pića dnevno ili sedam tjedno, ili muškarac s četiri pića dnevno ili 14 pića tjedno, ima visok rizik od razvoja poremećaja ovisnosti o alkoholu.

Administracija za zlouporabu supstanci i mentalno zdravlje (SAMHSA) definira prekomjernu konzumaciju alkohola kao prekomjerno pijenje pet ili više dana u mjesecu. Prema istraživačima, alkohol se smatra najštetnijom supstancom čak i u usporedbi s narkoticima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.