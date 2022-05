6 promjena koje možete očekivati kad uđete u menopauzu i savjeti kako si pomoći

Podijeli:







Izvor: Image by silviarita from Pixabay

Promjene u menopauzi su normalna pojava, a odnose se i na zdravlje srca i mozga, ali na promjene u raspoloženju.

Puno znamo o problemima koji se javljaju prije menstruacije, ali puno je promjena koje se javljaju i tijekom predmenopauze i menopauze, a koje nisu toliko poznate. Oni poznati napadi vrućine nisu jedina stvar koja se događa, iako su iznimno neugodni.

Promjene u hormonima tijekom menopauze bude brojna pitanja kod struke o riziku za zdravlje srca i kostiju, ali i mentalnog zdravlja.

Evo na koje promjene u zdravlju možete računati, a svaka žena bi ih trebala znati.

1. Problemi s kostima

Jedna od uloga estrogena je da pomaže pri obnavljaju, a slabija proizvodnja estrogena tijekom predmenopauze i menopauze znači da neće doći do tako brzog obnavljanja. “Žene gube oko 20 posto gustoće kostiju nakon menopauze”, navodi dr. Joann Pinkerton. To ne znači da ćete se na kraju morati suočiti s osteoporozom, kada su kosti toliko slabe da se lako lome. Do kolikih će promjena doći, razlikuje se kod svake žene. No, puno je stvari koje će vam pomoći da usporite ovaj proces.

Za početak je važno ne zaboraviti na vitamin D i kalcij, bilo kroz hranu ili suplemente. Pametno je uložiti vrijeme u tjelesnu aktivnost. Ako se radi o povećanom riziku, liječnik će predložiti neke lijekove kako bi se usporile promjene, a u pitanju mogu biti i hormoni.

2. Kognitivne promjene

Neke žene kažu da ih u tom periodu muči i maglica u mozgu, slabije pamćenje i poteškoće s pronalaskom pravih riječi. Istraživanja pokazuju da je to normalno kad dođe do promjena u hormonima.

“Nema puno podataka koji će potvrditi da su kognitivne funkcije i demencija povezani s menopauzom. Kod žena nisu primijećeni određeni kognitivni problemi, vjerojatno se radi o posljedici drugih simptoma menopauze kao što je manjak sna”, pojašnjava dr. Karen Carlson, profesorica ginekologije na sveučilištu Nebraska.

Istraživanja jesu povezala preuranjeni ulazak u menopauzu (oko 40. godine života) s negativnim posljedicama na kognitivne funkcije. To može biti ta poveznica od menopauze do razvoja Alzheimerove bolesti: bolest se može razviti kod svakog u starosti, a rezultati istraživanja upućuju da pad estrogena u menopauzi može učiniti mozak žene osjetljivijim na ovo stanje. Umne aktivnosti kao što su rješavanje križaljki, čitanje knjiga, učenje nekih novih aktivnosti mogu poboljšati simptome zaboravljivosti.

3. Promjene raspoloženja

Period prije ulaska u menopauzu obilježavaju i česte promjene raspoloženja. Odgovorni su opet hormoni čija razina stalno varira sve dok se ne uspostavi ravnoteža nakon menopauze. Promjene u raspoloženju prije menopauze su primjetnije kod žena koje su i prije patile od jakog PMS-a ili koje su se borile s depresijom. Manjak sna također nije od pomoći. Vježbanje i meditacija su dobar lijek za tugu, ali ako vam ništa ne pomaže i često ste loše volje, porazgovarajte sa stručnjakom.

4. Nesanica

U preko 90% žena umor i iscrpljenost javljaju se kao jedni od prvih simptoma menopauze. Često se pojavljuju već u perimenopauzi, oko 45. godine života. Iako se osjećaji umora i iscrpljenosti najčešće povezuju s fizičkim ili mentalnim naporom, u ovom razdoblju se oni javljaju iznenada i bez nekog očitog razloga, ponekad čak i ujutro nakon dobro prospavane noći.

Problemi sa snom mogu nastupiti radi valunga i noćnog znojenja. Ako su simptomi izraženi, mogu smanjiti kvalitetu života i sprječavati ženu u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Svakako je važno uspostaviti pravilan ritam spavanja uz 7-9 sati sna svaku noć. Uz to, važno je piti dovoljno tekućine – dehidracija može pogoršati simptome umora i iscrpljenosti.

Pretjerana konzumacija kave i alkohola djeluje dehidrirajuće pa je najbolji izbor za piće voda. Savjet koji se može dati mladim ljudima vrijedi i za žene u menopauzi – prije spavanja isključite sve ekrane i svjetlo, izbjegavajte spavanje tijekom dana, a pomoć potražite i u tjelovježbi koja će vam pomoći da lakše utonete u san.

5. Problemi s mjehurom

Promjene u funkciji mokraćnog sustava česte su u razdoblju menopauze. Razlog tome je niska koncentracija estrogena u organizmu, hormona koji ima važnu ulogu u održavanju ženskog mokraćno-spolnog sustava. Sniženje razine estrogena dovodi do urogenitalne atrofije – stanjenja sluznice mokraćnih i spolnih organa. Posljedica toga je suhoća i sklonost upalama. Osim toga, smanjuje se elastičnost zdjeličnih mišića i destabiliziraju se organi i druga tkiva unutar zdjelice. Kao rezultat svega toga, smanjuje se sposobnost mokraćnog mjehura da zadržava mokraću te se javlja učestala potreba za mokrenjem, nemogućnost zadržavanja mokraće (inkontinencija) te povećana učestalost infekcija mokraćnog sustava.

“S obzirom na to da je manjak estrogena uzrok ovim problemima, lokalna primjena estrogena ili hormonska nadomjesna terapija mogu poboljšati simptome. Vježbe za jačanje mišića dna zdjelice (Kegelove vježbe) također mogu biti od pomoći”, pojasnila je dr.. med. Tihana Mazalin, spec. ginekologije i porodništva za portal Ordinacija.hr.

6. Bolesti srca

Rizik kod žena se povećava nakon menopauze, a estrogen je i u ovom slučaju važan faktor. Taj hormon ustvari održava krvne žile fleksibilnim i poboljšava cirkulaciju. Američka udruga za srce ističe da menopauza ne uzrokuje nastanak bolesti srca. Neke od promjena koje se javljaju u tom razdoblju su povišen “loš” kolesterol i porast krvnog tlaka.

Nezdrave navike koje ste možda njegovali tijekom života, sad dolaze na naplatu. Tu su, srećom, jednostavna rješenja, pa biste trebali uložiti vrijeme neku od aktivnosti barem 150 minuta tjedno, a svakako prestanite pušiti cigarete. Važno je jesti zdravo i redovito provjeravati stanje krvnog tlaka i kolesterola, navodi dr. Pinkerton.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.