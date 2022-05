5 navika koje morate izbjegavati ako vas muči visoki krvni tlak

Podijeli:







Neke je stvari potrebno izbjegavati.

O krvnom tlaku se ne treba razmišljati samo jednom godišnje kada se spremamo na sistematski pregled. Visoki krvi tlak može biti opasno stanje koje može voditi do razvoja teških bolesti, a upravo je to razlog zašto ga trebate redovito provjeravati kako biste izbjegli moguće posljedice. Dobar je način prevencije, ali i kontrole krvnog tlaka upravo izbjegavanje određenih navika, a evo koje su u pitanju.

1. Ne nosite se dobro sa stresom

Prema pisanju klinike Mayo, ako se stresa rješavate pomoću cigareta, alkohola ili prejedanja, sigurno možete utjecati na povišenje krvnog tlaka. Kako biste to spriječili, pronađite mehanizme koji će vam pomoći a ne štete zdravlju – vježbajte, opuštajte se i meditirajte. Neke od ovih aktivnosti mogu sniziti krvni tlak, ali i doprinijeti zdravlju srca.

2. Pretjerujete s alkoholom

Alkohol nije samo loš za vašu jetru, štetu će nanijeti i kardiovaskularnom zdravlju, srcu i krvnim žilama. “Dok će malo alkohola opustiti krvne žile, previše će imati upravo suprotni efekt”, pojašnjavaju stručnjaci s klinike Johns Hopkins. Samo jedno piće može povisiti krvni tlak, a efekt će se osjećati čak i dva sata. Stručnjaci stoga savjetuju da ga pijete u umjerenim količinama, a to bi značilo ne više od jednog pića u danu za žene i dva za muškarce.

3. Premalo se krećete

Osobe koje više sjede nego se kreću imaju i do 50 posto veće šanse da će imati problema s visokim krvnim tlakom od osoba koje su aktivne. Radi se o tome da vježbanje održava krvne žile fleksibilnim, dok će od sjedilačkog načina života one postati tvrde. Američka udruga za srce savjetuje da barem 150 min tjedno odvojite za vježbe umjerenog intenziteta ili 75 minuta intenzivnog treninga.

4. Imate previše kilograma

Pretilost je jedan od najvećih neprijatelja visokog krvnog tlaka. To je stvar fizike: “Što više kilograma imate, to će više krvi kolati kroz žile a tako će i rasti krvni tlak”, pišu stručnjaci s klinike Mayo. No, ne trebate izgubiti puno kilograma kako bi se razlika primijetila, posebno kada je u pitanju zdravlje. Ako imate previše kilograma, dovoljno je izgubiti samo nekoliko da bi se smanjio rizik od razvoj visokog krvnog tlaka za 50 posto.

5. Koristite previše soli

Istraživanja pokazuju da pridržavanje prehrambenih navika po načelima uravnotežene prehrane pomaže u snižavanju krvnog tlaka. Nutricionistički uravnotežen plan preporučuje odabir voća, povrća, cjelovitih žitarica, ribu i meso sa smanjenim udjelom dodane soli.

Kod prehrane za osobe s povišenim krvnim tlakom, najveći naglasak je na značajnom smanjenju soli, stoga je jelo potrebno začiniti kombinacijom začina, izbjegavajući pritom sol. Osobama koji imaju problem s povišenim krvnim tlakom ne preporučuje se dnevno unijeti više od 2000 mg do 2400 mg natrija, odnosno 5-6 grama soli. Ovako smanjen unos soli u prehrani značajno može pridonijeti prevenciji srčanožilnih, bubrežnih i ostalih kroničnih bolesti, a samim time i smanjenju srčanih te moždanih udara.

Budući da se glavnina soli dnevno unosi upravo putem hrane, vrlo je važno birati kvalitetne proizvode sa smanjenim udjelom soli. Uz ovakve proizvode dobro je svakodnevno kombinirati hranu koja je izvor kalija, kalcija i magnezija, a to su voće, povrće, meso i mliječni proizvodi, piše Ordinacija.

