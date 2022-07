Zapadna Europa je na udaru drugog toplinskog vala ovog ljeta. Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal, Španjolska i Francuska suočeni su s rekordno visokim temperaturama ovog tjedna. Vrući uvjeti nastavit će pogoršavati postojeće šumske požare u jugozapadnoj Europi. Treća razina upozorenja na vrućinu, najviša moguća razina, na snazi ​​je za 14 država u Portugalu i na istoku Španjolske do kraja tjedna. Velika Britanija je izdala rijetko upozorenje na ekstremne vrućine.

Španjolska meteorološka agencija AEMET objavila je u srijedu upozorenje za 16 od ukupno 17 regija jer je zemlju zahvatio toplinski val. Živa pokazuje 44 stupnjeva Celzijevih u hladu u dijelovima zemlje, a samo je Kanarsko otočje uz obalu sjeverozapadne Afrike pošteđeno teške vrućine.

Prema AEMET-u, taj drugi toplinski val ove godine u Španjolskoj vjerojatno će biti jedan od najduljih od početka mjerenja.

Počelo je u subotu, prema službenim podacima, a vrhunac se predviđa sredinom ovog tjedna i očekuje se da će završiti najranije početkom sljedećega.

U srijedu će biti osobito vruće, s temperaturama do 44 stupnjeva u Andaluziji na jugu i Estremaduri na zapadu zemlje.

Uz sušu koja je trajala tjednima i jak vjetar, prijeti opasnost od šumskih požara.

Najgori požar bjesnio je u srijedu u općini Las Hurdesu, blizu granice s Portugalom.

Vatra je već uništila oko 3500 hektara na tom području.

I u susjednom Portugalu vatrogasci i pripadnici civilne zaštite bore se sa šumskim požarima, pogotovo u središnjem dijelu zemlje, gdje su na nekim područjima temperature iznad 40 stupnjeva.

Pretežno vedro je jutros u većem dijelu zemlje, svježe je, osobito u gorskim područjima, 9,3 stupnjeva je izmjereno u Gorskom kotaru. Vjetar je većinom slab u unutrašnjosti, samo na istoku zemlje puše umjeren sjeverozapadnjak, prognozira naša meteorologinja Tea Blažević.

Na moru dominira bura, u nastavku dana na dijelu obale zapuhat će zapadnjak i jugozapadnjak, ali većinom sjeverozapadnjak, koji može biti i jak poslijepodne uz obalu srednjeg i južnog dijela Jadrana. Danas će u većini predjela prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku.

I četvrtak će biti većinom sunčano uz promjenjivu naoblaku, većinom vruće i vrlo vruće, uz temperature i do 34.

Od petka, uslijed premještanja hladne fronte sjevernije od naših krajeva, nestabilnije na kontinentu, lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom, a nestabilno će biti i tijekom subote.

U takvim okolnostima u unutrašnjosti će biti manje vruće.

Na moru bez promjene tako da će rasti vjerojatnost za toplinski val.

Postoji 30 posto izgleda da će nedjelja biti najtopliji dan u povijesti mjerenja u Velikoj Britaniji, objavila je meteorloška služba izdajući upozorenje za ekstremne vrućine u dijelovima Britanije za ovaj tjedan.

Rijetko izdavano upozorenje navodi da bi mogla postojati opasnost po život ili moguću ozbiljnu bolest kao posljedicu visokih temperatura.

Ostali problemi mogu uključivati zatvaranje cesta i kašnjenja ili otkazivanja željezničkog i zračnog prometa.

Met Office je objavio da upozorenje stupa na snagu u noći na nedjelju, kada se predviđa da će temperature porasti iznad 30 stupnjeva.

Najtopliji dan zabilježen u Ujedinjenom Kraljevstvu bio je u srpnju 2019. kada je 38,7 stupnjeva Celzija izmjereno u Botaničkom vrtu Cambridgea.

Wales je u ponedjeljak zabilježio najtopliji dan u godini jer je živa dosegla 28,7 stupnjeva u Bute Parku u Cardiffu.

U Engleskoj je temperatura dosegla vrhunac od 32 stupnja u Northoltu na zapadu Londona.

Najtopliji dan u Engleskoj dosad ove godine ostaje temperatura od 32,7 stupnjeva zabilježena u Santon Downhamu u Suffolku 17. lipnja.

Network Rail je upozorio da će ovaj tjedan vjerojatno biti na snazi ​​ograničenja brzine na nekim dijelovima mreže koji su najviše pogođeni vrućim vremenom.

Vatrogasne službe pozvale su ljude na piknike umjesto roštiljanja tijekom toplog vremena nakon niza požara.

Toplinski val hara i Kinom, a stanovnici bježe u skloništa za zračne napade kako bi se rashladili, dok su 84 grada diljem zemlje danas izdala najvišu, crvenu razinu upozorenja.

Crveno upozorenje znači da se očekuje da će temperature dosegnuti više od 40 Celzijevih stupnjeva u naredna 24 sata. Vlasti su također izdale upozorenja za regije u rasponu od središnje pokrajine Shaanxi do istočne obalne pokrajine Jiangsu. U pokrajinama Zhejiang, Sichuan i Yunnan također bi danas temperature mogle porasti iznad 40 stupnjeva, prema Središnjem meteorološkom opservatoriju.

Temperature se penju već nekoliko dana, a Šangaj je u nedjelju prvi put ove godine objavio crveno upozorenje. Šangaj je iskusio samo 15 dana s temperaturama iznad 40 stupnjeva otkako je grad počeo voditi evidenciju 1873. godine.

Prodavači u gradu izvijestili su o porastu prodaje sladoleda, dinja i rakova ohlađenih u likeru – popularnog ljetnog jela. U prostranom parku divljih životinja u Šangaju osam tona leda se svaki dan koristi za rashlađivanje lavova, pandi i drugih životinja. Drugi dijelovi zemlje, poput mjesta u jugozapadnom Sečuanskom bazenu, također su iskusili rekordno visoke temperature ove godine.

Prema Swifts UK, grupi posvećenoj pticama selicama, toplinski val uzrokuje ptice u Britaniji padaju s neba.

Izdala je smjernice za sve koji pronađu ptice na tlu.

