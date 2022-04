Stiže promjena vremena uz obilnu kišu i osjetni pad temperature

Podijeli:







Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Jaka je ciklonalna aktivnost nad Atlantikom južno od Islanda. Ciklonalno polje stacionira nad sjevernom Europom, a polje povišenog tlaka nad zapadnom Europom. Hladna fronta je sjeverno od Alpa. Ispred fronte je izraženo južno strujanje koje topli vlažni zrak gura prema istoku. Iza fronte prodire hladan stabilan zrak polarnog porijekla. Frontalnu zonu obilježava pojačan vjetar i skretanje vjetra sa južnog i jugozapadnog na sjeverozapadni i sjeverni smjer uz pad temperature i pljuskovite oborine.

Nakon prolaza hladne fronte doći će do porasta tlaka i pad temperature zraka.

Danas će prijepodnevno južno toplo proljetno vrijeme uz promjenljivu naoblaku poslijepodnevni prolaz hladne fronte promijeniti u hladno, vjetrovito i kišovito vrijeme zimskog ugođaja. Poslijepodne je moguća grmljavina i lokalno pljuskovi te osjetan pad temperature.

Mjestimice su na sjevernom Jadranu uz pljuskove moguće veće količine oborine, a navečer i u noći u višim planinskim krajevima moguća je susnježica i snijeg.

Prognoziramo vjetrovito prijepodne uz umjeren i jak, na udare olujan jugozapadni vjetar koji će uz prolaz hladne fronte poslijepodne okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni smjer. Na sjevernom Jadranu će umjereno jugo i lebić navečer skrenuti na buru. Na srednjem i južnom zahlađenje i skretanje vjetra na buru očekujemo u noći te u nedjelju prijepodne.

Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 °C. Poslijepodne u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pad temperature zraka za najmanje 10 stupnjeva.

Fronta će se brzo premještati prema istoku tako da će u nedjelju pred jutro doći do prestanka oborina i razbijanje naoblake.

Nedjelja će biti pretežno sunčana, ali prohladna. Ujutro u unutrašnjosti pri tlu je moguć mraz, a jutarnje temperature bit će od 0 do 4°C. Na Jadranu jutarnje temperature od 5 do 7°C. Najviše dnevne temperature od 11 do 15°C.

U nastavku tjedna malo do umjereno oblačno i sve toplije. Najviše dnevne temperature u porastu do petka kad će živa u termometru u unutrašnjosti doseći i 25°C. Na Jadranu uz slabo jugo najviše dnevne temperature u porastu do 20°C.

Krajem tjedna i za vikend prognoziramo ponovo naoblačenje uz buru, pad temperature i mjestimičnu kišu.

