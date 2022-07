Stigla najavljena promjena vremena, idući tjedan vraćaju se vrućine

Podijeli:







Izvor: Image by Erika Stockenhofen from Pixabay

Vremenska prognoza našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Najavljena promjena vremena zahvatila je noćas i jutros zapadne krajeve unutrašnjosti i sjeverni i srednji Jadran. Uz grmljavinu i pljuskove mjestimice je bilo pojačanih udara vjetra. Frontalna zona proteže se od Koprivnice do Šibenika.

Fronta je posljedica premještanja manje količine nestabilnog zraka čija glavnina se nalazi sjeverno od Alpa. Nad našim krajevima je ujednačeno polje sniženog tlaka, a ciklonalna aktivnost je sjeverno od Velike Britanije. Azorska anticiklona nad Atlantikom zapadno od obale Portugala sprječava dotok toplog zraka nad Pirinejski poluotok iz Afrike.

Danas će se tijekom prijepodneva fronta premještati prema istoku tako da će i u Slavoniji i Baranji biti grmljavinskog nevermena uz pljuskove kiše i udare vjetra. Naoblačit će se i na južnom Jadranu ali ne očekujemo oborine. Poslijepodne sa zapada razvedravanje uz kraća sunčana razdoblja.

Fronta u noći i u subotu ujutro - malo hladnije grmljavina i pljuskovi .... @N1infoZG pic.twitter.com/dGjhvObI67 — bojan (@bo_jan) July 29, 2022

Na Jadranu će puhati jak sjeverozapadnjak, a u podvelebitskom primorju oko podneva zapuhat će iznenada jaka bura. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 26, a na sjevernom Jadranu do 30C.

Na srednjem i južnom Jadranu najviše temperature zraka oko 34C. U nedjelju prognoziramo stabilizaciju vremena i postupan porast temperatura zraka, vrijeme će biti promjenljivo oblačno uz dulja sunčana razdoblja.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 14 do 18, na Jadranu topla noć s temperaturama od 20 do 26. Najviše dnevne temperature oko 29 u unutrašnjosti, a na Jadranu od 30 do 34.

U nastavku tjedna suho i sunčano vrijeme, ujutro u dolinama unutrašnjosti i uz riječne tokove mjestimice magla. Temperatura zraka u porastu, a maksimalne vrijednosti doseći će krajem tjedna.

Na Jadranu sunčano i toplo uz vjetrove dnevne cirkulacije, poslijepodnevni maestral. Temperatura mora od 23 do 27, UV indeks vrlo visok.

