Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nad Panonskom nizinom formirala se visinska ciklona koja se retrogradno, s istoka prema zapadu, premješta i donosi nestabilan hladniji zrak s Crnog mora nad naše krajeve. Naoblaka i oborina u takvoj vremenskoj situaciji nad naše krajeve dolaze sa sjeveroistoka.

Toplinski val koji nas je grijao prošli tjedan odmakao je prema istoku, a novi prodor toplog zraka iz Sahare, koji je ovaj puta i bogat saharskim pijeskom, ciklona zapadno od Pirinejskog poluotoka gura nad Španjolsku i Francusku. Nalazimo se u dolini između dva brijega toplinskog vala.

Jutros je bilo promjenljivo oblačno. U unutrašnjosti je noć bila ugodna za spavanje s temperaturama od 13 do 18 stupnjeva Celzija, a na Jadranu i u zaobalju topla noć s temperaturom iznad 20 stupnjeva.

Danas će se poslijepodne naoblačiti u sjevernim krajevima unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu i planinskim krajevima unutrašnjosti. Uz razvoj dnevne naoblake prognoziramo lokalno i suhu grmljavinu koja ne mora biti praćena pljuskovima. Lokalnih nevera biti će i na krajnjem jugu, u dubrovačkom primorju.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 24 do 29 a na Jadranu od 30 do 33 stupnja Celzija. Na Jadranu će puhati bura, u podvelebitskom primorju jaka, ali u postupnom smirivanju i skretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura na Jadranu od 29 do 33 °C.

U noći na subotu naoblačenje se sjeveroistoka uz mjestimice slabu kišu. U subotu i nedjelju pretežno oblačno s kišom. Više kiše prognoziramo u istočnim krajevima unutrašnjosti u Slavoniji i Baranji. U ponedjeljak, na praznik Velike Gospe, prognoziramo sunčano vrijeme uz mali porast temperature.

Od utorka do kraja tjedna porast temperature zraka uz promjenljivu naoblaku. Na Jadranu promjenljivo oblačno, u subotu kratkotrajno naoblačenje uz malu vjerojatnost za slabu kišu uz obalu i na otocima srednjeg i južnog Jadrana.

U ponedjeljak sunčano uz porast temperature zraka. Na Jadranu će od utorka biti sunčano, toplo i vruće uz umjeren do jak jugozapadni vjetar – lebić te poslijepodnevni maestral. Najviše dnevne temperature bit će oko 35ºC.

