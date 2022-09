Prognoza: Rekordne količine oborina, jak vjetar i prvi snijeg nose istu poruku

Podijeli:







Izvor: N1 / Zoran Pehar

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Tropski ciklon Nanmadol približava se južnoj obali Japana, maksimalni udari vjetra do 230 km/h. Tropska oluja Fiona prijeti Karibima, a prvi je na udaru Puerto Rico uz obilnu kišu i maksimalne udare vjetra do 100 kilometara na sat.

Rekordne oborine nad sjevernom Italijom, orkanski udari vjetra u središnjoj Hrvatskoj poplave i rekordne dnevne oborine u Gorskom kotaru, prvi snijeg na gorju iznad 1500 metara nadmorske visine nose istu poruku – ljeto se oprašta i dolazi jesen, s jutarnjom maglom i mrazom, dosadnom jesenskom kišom, ali i razdobljima sunčanog vremena.

Ciklona zapadno od Islanda i duboka ciklona nad Baltičkim morem razdvojene su poljem visokog tlaka Azorske anticiklone te nad zapadnom Europom prevladava stabilno sunčano vrijeme. Ciklona koja je donijela ekstremne količine kiše u našim krajevima premjestila se prema istoku i trenutno joj je središte nad Ukrajinom te se nastavlja premještati prema istoku.

Nad naše krajeve visinski sjeverni vjetrovi donose hladan zrak polarnog porijekla. Mlazna struja kao “rijeka” hladnog zraka teče od Grenlanda preko Sjevernog mora do Alpa, nad Balkanskim poluotokom skreće prema istoku i sjeveroistoku i obilazi ciklonu nad Baltičkim morem.

Nakon razvedravanja, koje je nastupilo noćas, pritjecanje hladnog zraka sa sjevera pospješilo je stvaranje magle u nizinama unutrašnjosti. Jutarnje temperature bile su u planinskim krajevima od 0 do 3, u unutrašnjosti od 4 do 8 stupnjeva Celzija, na Jadranu od 9 do 14, a na otocima do 16 stupnjeva.

Danas nakon dizanja magle prevladavat će sunčano i stabilno vrijeme. Na Jadranu sunčano uz buru na južnom dijelu dok će na sjevernom i srednjem zapuhati sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 17 do 23 °C, na otocima i uz obalu Jadrana oko 26°C.

