Proglašen crveni meteoalarm zbog vjetra: DHMZ upozorava na moguću opasnost

Goran Kovacic / Pixsell

DHMZ je proglasio crveni meteoalarm za područje Velebitskog kanala zbog vrlo jake, mjestimice olujne bure, a najjači udari vjetra bi mogli biti 40-70 čvorova (75-130 km/h). Napominjemo, crveni meteoalarm označava vrlo opasno vrijeme.

Za područje Kvarnera i Kvarnerića proglašen je narančast meteoalarm koji označuju opasno vrijeme, dok je za područje zapadne Istre, sjeverne, zapadne i južne Dalmacije proglašen žuti meteoalarm.

– U unutrašnjosti će biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na istoku i pljuskovima s grmljavinom, pri čemu oborina lokalno može biti obilna. Poslijepodne djelomično smanjenje naoblake, no i dalje uz pljuskove uglavnom na istoku i u gorju. Na Jadranu u prvom dijelu dana promjenjivo, tek rijetko uz poneki pljusak, a zatim sunčanije. Puhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjeren do jak sjeverni vjetar i bura, podno Velebita i olujna. Najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 °C, u gorju niža – navodi Državni hidrometerološki zavod u svojoj prognozi za petak.

– Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu – ističu iz DHMZ-a.