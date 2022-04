Prema kraju dana oblaci i kiša, poznato kad nam stiže toplije vrijeme

Podijeli:







Izvor: Pixabay/ilustracija

Vremenska prognoza našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Manja količina hladnog nestabilnog vlažnog zraka s Atlantika prodrla je nad zapadnu Europu. Naši krajevi nalaze se pod utjecajem visokog tlaka anticiklone koja nad središnjom Europom podržava vedro, stabilno i prohladno vrijeme. Nad Egejskim morem produbljuje se ciklona te nestabilan vlažan topao morski zrak prodire nad istočne krajeve Balkanskog poluotoka.

Jutros je bilo sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, ali prohladno vrijeme. Jutarnje temperature bile su od -1 do 3 na kopnu, a na Jadranu od 8 do 11. Puhala je jaka mjestimice olujna bura.

Vrijeme će se u poslijepodnevnim satima postupno promijeniti, prognoziramo naoblačenje sa sjevera. U noći na utorak u unutrašnjosti je moguća pokoja kap kiše. Na Jadranu sunčano, bura će postupno slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 8 do 13 a na Jadranu između 14 i 19 °C.

Sutra, u utorak, prognoziramo promjenljivo oblačno i hladno jutro u Lici i Gorskom kotaru moguć je mraz s temperaturama oko -2°C. Poslijepodne oblačno, a mjestimice je moguća kratkotrajna kiša. Najviše dnevne temperature oko 10°C. Na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, temperature oko 14°. Više naoblake uz povremenu kišu prognoziramo na jugu Dalmacije. Puhat će sjeverozapadnjak. Krajem dana vjetar u okretanju na jugo.

Od četvrtka porast temperatura zraka u unutrašnjosti i na Jadranu do 18°C. Jugo će donjeti vlažan nestabilan topao zrak sa Sredozemnog mora te će biti oblačno s povremenom kišom. Obilne oborine uz jugo prognoziramo na Kvarneru i u Dubrovačkom primorju.

