“Ovako česti toplinski valovi trebali su se dogoditi tek za 20 godina”

Vruć saharski zrak jučer je obarao toplinske rekorde te je prvi puta od kada postoje meteorološka mjerenja u Velikoj Britaniji zabilježena temperatura zraka viša od 40°C. Nad našim krajevima temperatura zraka raste, a vrhunac toplinskog vala očekujemo krajem tjedna.

Naša meteorologinja Tea Blažević komentirala je ove temperaturne promjene i rekla da možemo očekivati još toplinskih valova ovo ljeto:

“Stigao je vrući zrak iz Sjeverne Afrike, ovo je drugi po redu. U nastavku ljeta je teško reći koliko će ih biti. Sigurno će ih biti još. Taj vrući zrak intenzivan je prije svega na područu Zapadne Europe i polako se pomiče prema Središnjoj i Sjevernoj Europi i prema našim krajevima. Pomaže mu ciklona zapadnije od Portugala.”

Kaže, takvih je temperatura bilo, ali postat će češće:

“Nisu ekstremne vrućine od jučer. Imali smo u Pločama 42,8°C – najviša temperatura ikad izmjerena 1981. To pokazuje da smo i u prošlosti imali vrućine, ali radi se o tome da to dolazi sve češće. Upozoravamo upravo na tu razliku. Po nekim scenarijima se to trebalo dogoditi tek za 20 godina. Meteorolozi i klimatolozi apeliraju da će ti ekstremi biti učestaliji.”

“Osim toplinskih valova postoje morski toplinski valovi. Pogotovo se Sjeverni Jadran zagrijava, temperature su već blizu 30, a pomaže i suša. Nedostaje podzemnih voda koje rashlađuju more”, dodaje Blažević.

A temperaturni rekordi dokazuju da je čovjek kriv za to: “Čovjek je krivac za klimatske promjene, tu više nema dileme. Rekordi po cijelom svijetu ne mogu se pripisati prirodnim ciklusima.”

Već u nedjelju imamo približavanje hladne fronte, najavila je Tea Blažević.

