Izvor: Zeljko Hladika/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Nakon jučerašnjeg osvježenja koje je donijelo pad temperature zraka za 10 do 15°C i lokalno jake pljuskove, slijedi stabilizacija vremena.

Danas će biti pretežno sunčano osim u Slavoniji i Baranji gdje će ujutro biti oblačnije, ponegdje još uz slabu kišu. Poslijepodne u Dalmatinskoj zagori moguć je lokalni pljusak praćen grmljavinom.

Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 °C. Na Jadranu će puhati poslijepodnevni maestral, temperatura mora od 23 do 25°C.

Idući tjedan prognoziramo sunčano toplo i vruće vrijeme. U unutrašnjosti i na Jadranu temperature zraka u porastu i krajem tjedna će doseći maksimalne vrijednosti. Vikend na kraju tjedna obilježiti će prodor hladnog zraka – hladna fronta – praćena pljuskovima, grmljavinom, udarima vjetra i padom temperature zraka za 10 do 15 stupnjeva. Uz prolaz fronte lokalno je moguća i tuča.

Minimalne temperature zraka u unutrašnjosti od 15 do 18, u planinskim krajevima oko 12°C. Na Jadranu minimalne temperature od 20 do 23°C. Najviša dnevna temperatura početkom tjedna u unutrašnjosti od 25 do 30, a od sredine tjedna u porastu do 37, a u Slavoniji i Baranji i do 39°C. Na Jadranu najviše dnevne temperature od 31 do 36°C.

Na Jadranu će puhati vjetrovi dnevne cirkulacije s poslijepodnevnim maestralom. Krajem tjedna na sjevernom Jadranu jaka bura koja će se brzo širiti prema jugu. More je toplo, temperatura mora je od 24 do 27°C.

