Noćas stiže promjena vremena!

Izvor: Pexels / Photo by Johannes Plenio

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Anticiklonalno polje visokog tlaka prostire se nad sjeverom Europe.

Nad središnjom Europom i nad našim krajevima je ujednačeno polje sniženog tlaka koje pogoduje razvoju lokalnih grmljavinskih pljuskova. Azorska anticiklona nad Atlantikom zapadno od obale Portugala sprječava dotok toplog zraka nad Pirinejski poluotok iz Afrike.

Manja količina nestabilnog zraka sjeverno od Alpa prebacuje se preko Alpa nad sjevernu Italiju i Genovski zaljev.

Prognoziramo dolazak nestabilnog zraka nad naše sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu u noći od petka na subotu.

Danas će vrijeme biti sunčano i sparno uz slab razvoj dnevne naoblake. U planinskim krajevima unutrašnjosti moguć je pokoji lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 34, a na Jadranu od 32 do 36C.

U noći na subotu i ujutro postupno naoblačenje koje će se do kraja dana prošitriti na unjutrašnjost i sjeverni Jadran uz pad temperature zraka. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se sunčano i vruće vrijeme. Naoblačenje sa sjeverozapada bit će praćeno grmljavinom pljuskovima i udarima vjetra. Na sjevernom Jadranu zapuhat će kratkotrajno iznenada jaka bura. Na srednjem i južnom Jadranu puhat će slab do umjeren maestral. Temperatura zraka u padu, jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 14 na Jadranu oko 20. Maksimalna dnevna u unutrašnjosti oko 26 a na sjevernom Jadranu do 30C. Na srednjem i južnom Jadranu najviše temperature zraka oko 34C.

U nedjelju prognoziramo stabilizaciju vremena i postupan porast temperatura zraka. Nedjeljno vrijeme će bit promjenljivo oblačno uz dulja sunčana razdoblja.

U nastavku tjedna suho i sunčano vrijeme uz porast temperatura zraka koje će maksimalne vrijednosti doseći krajem tjedna.

