Izvor: Dino Stanin/PIXSELL

Nestabilnosti su već zahvatile veći dio Slovenije, gdje ima lokalno jačih oluja, a pljuskovi i grmljavina sve su bližu granici Hrvatske.

Osim Meteoalarma, i sustav upozorenja Estofex izdvaja sjever Hrvatske, kao najugroženije područje, gdje idućih sati može biti pojave olujnog vjetra i tuče. Sva upozorenja su na snazi!

DHMZ proglasio crveni meteoalarm

DHMZ je proglasio crveni meteoalarm za područje Velebitskog kanala zbog vrlo jake, mjestimice olujne bure, a najjači udari vjetra bi mogli biti 40-70 čvorova (75-130 km/h). Napominjemo, crveni meteoalarm označava vrlo opasno vrijeme.

Za područje Kvarnera i Kvarnerića proglašen je narančast meteoalarm koji označuju opasno vrijeme, dok je za područje zapadne Istre, sjeverne, zapadne i južne Dalmacije proglašen žuti meteoalarm.

“U unutrašnjosti će biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na istoku i pljuskovima s grmljavinom, pri čemu oborina lokalno može biti obilna. Poslijepodne djelomično smanjenje naoblake, no i dalje uz pljuskove uglavnom na istoku i u gorju. Na Jadranu u prvom dijelu dana promjenjivo, tek rijetko uz poneki pljusak, a zatim sunčanije. Puhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjeren do jak sjeverni vjetar i bura, podno Velebita i olujna. Najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 °C, u gorju niža”, navodi Državni hidrometerološki zavod u svojoj prognozi za petak.

