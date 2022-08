Podijeli:







Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Između azorske anticiklone nad Atlantikom i anticiklone nad istočnom Europom nalazi se vlažan, nestabilan zrak sjeverno od Alpa i nad Panonskom nizinom. U višim slojevima atmosfere formirala se dolina niskoga tlaka, a u prizemlju plitka ciklona. Nad naše krajeve sjeveroistočni visinski vjetrovi donose nestabilan zrak ciklone u obliku pljuskova praćenih grmljavinom.

U protekla 24 sata palo je u Slavoniji, Istri te na središnjem Jadranu od 30 do 40 mm kiše, a Pakrac sa 63,8 mm je rekorder.

Danas će vrijeme u unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu i priobalju djelomice sunčano. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu u Podvelebitskom primorju jaka mjestimice i olujna bura. U unutrašnjosti su uz pljuskove moguće obilne oborine. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 13 do 18, a na Jadranu od 20 do 24. Poslijepodnevne temperature od 25 do 30°C.

Nakon nestabilnog vremena praćenog grmljavinom, pljuskovima, padom temperature koje je obilježilo kraj prošlog tjedna i vikend idući tjedan prognoziramo promjenljivo oblačno, nestabilno, ali ponovo sve toplije vrijeme. U istočnim i središnjim krajevima unutrašnjosti više naoblake uz prolazne poslijepodnevne pljuskove kiše. U zapadnim krajevima unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru te na Jadranu pormjenljivo oblačno uz povremenu slabu kišu do utorka a zatim stabilizacija vremena. Temperature zraka u porastu i maksimalne vrijednosti će dosegnuti krajem tjedna.

Minimalne temperature zraka u unutrašnjosti od 14 do 17, u planinskim krajevima oko 11°C. Na Jadranu minimalne temperature od 18 do 22°C.

Najviša dnevna temperatura početkom tjedna u unutrašnjosti od 22 do 25, a od sredine tjedna u porastu do 28°C. Na Jadranu najviše dnevne temperature od 28 do 33°C.

Meteorolozi količinu kiše izražavaju u milimetrima, jedan milimetar kiše odgovara količini od jedne litre na površini jednog četvornog metra. Oborine u obliku jakih pljuskova s grmljavinom moguće su početkom tjedna. U Slavoniji i Baranji pasti će oko 25 mm, u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te u Lici i Gorskom kotaru od 10 do 20 mm kiše. Na Jadranu i u Dalmatinskoj zagori kišu prognoziramo početkom tjedna, mjestimice uz pljuskove do 35 mm. Na sjevernom i srednjem Jadranu pasti će oko 15 mm.

Na Jadranu će puhati vjetrovi sjevernog kvadranta s poslijepodnevnim maestralom. Krajem tjedna na južnom Jadranu vjetar će okrenuti na jugo. More je toplo, temperatura mora je od 23 do 26°C.

