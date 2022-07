Najavljeno novo nevrijeme za veći dio zemlje, za 3 regije upaljen Meteoalarm!

Podijeli:







Izvor: Pexels / Photo by Johannes Plenio

Novo nevrijeme najavljeno je danas za veći dio unutrašnjosti u Hrvatskoj, a za tri regije Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti alarm.

U Hrvatskoj se danas očekuje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je tijekom poslijepodneva, no vjerojatniji su navečer i u noći na subotu, osobito u središnjim i istočnim predjelima kad postoji mogućnost grmljavinskog nevremena.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo, a prema večeri u unutrašnjosti u okretanju na prolazno jak sjeverni. Najviša temperatura zraka većinom između 32 i 37°C.

A grmljavinsko nevrijeme najavljeno je za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju i to zbog udara toplinskog vala s temperaturama do 36°C, dok se u zagrebačkoj i osječkoj očekuje i grmljavinsko nevrijeme. U te dvije regije očekuju se udari vjetra do 65 kilometara na sat, a vjerojatnost grmljavine je više od 60 posto.

