Ivana Kekin: U praksi je pravo na pobačaj nedohvatljivo za tisuće žena

Zastupnički klubovi lijevo-liberalne oporbe, uz dio zastupnika vladajuće većine iz HSLS-a i Reformista, izvijestili su u petak da su prikupili 40 potpisa da se raspravi o unošenju u Ustav odredbe o pravu žene na izbor o rađanju, za što, kažu, država mora osigurati pretpostavke.

„Prikupili smo potpise 40 zastupnika da se u Ustav unese odredba sljedećeg sadržaja: ‘Žena samostalno i slobodno odlučuje o rađanju, država osigurava pretpostavke za ostvarivanje tog prava’. Smatramo da su ljudska prava jedna od najvažnijih stvari koje definira je li neko društvo doista demokratsko. Poštivanje ljudskih prava je ono što nas definira, a pravo žene na izbor je ljudsko pravo”, poručio je na konferenciji za novinare Peđa Grbin (SDP).

Uz SDP, iza stoje i Zeleno-lijevi blok, IDS, HSS, Radnička fronta, GLAS i Centar, devet zastupnika Socijaldemokrata, ali i HSLS i Reformisti, koji su dio vladajuće većine.

Grbin: Ne dobijemo li podršku u Saboru, pozvat ćemo građane da nas podrže

To znači, istaknuo je Grbin, da će se u Saboru provesti rasprava, a onda i glasanje da pravo žene na izbor uđe u Ustav i onda ga više nitko neće moći dovesti u pitanje niti će se u Hrvatskoj moći dogoditi ono što se dogodilo u SAD-u.

„Ne dobijemo li podršku za ovo u Saboru, onda ćemo osiguranje da ova odredba uđe u Ustav tražiti na ulicama i trgovima, gdje ćemo pozvati građane da nas podrže u prikupljanju potpisa za referendum. Znamo da će taj referendum uspjeti, zato pozivam zastupnike da nas podrže u ovom Domu i da to izbjegnemo”, poručio je Grbin.

Katarina Peović iz Radničke fronte istaknula je da je to pravo izboreno desetljećima ženske borbe i ono nije palo s neba.

„Mi ga sada vraćamo u Ustav, gdje je bilo upisano 1974. godine, što je bilo progresivno za ono vrijeme. Vidimo da sada i Francuska radi upravo to – prvi puta upisuje pravo na pobačaj u svoj Ustav”, istaknula je, napomenuvši da i dvotrećinska većina HDZ-ovih birača podržava pravo žene na slobodni izbor. Smatra i da će, dođe li do referenduma, potpise dati i glasači HDZ-a.

Ivana Kekin iz Zeleno-lijevog bloka ocijenila je da HDZ na čelu s Andrejom Plenkovićem relativizira važnost zaštite tvrdeći da je već sada to pravo hrvatskim ženama omogućeno i zaštićeno. „Mi jako dobro znamo da je u praksi to pravo nedohvatljivo za tisuće žena”, poručila je Kekin.

Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a smatra da je ovo prijelomna točka za našu zemlju. Podsjetila je da je Europski parlament neki dan donio Rezoluciju kojom se traži da se pravo na legalan i siguran pobačaj uvrsti u Europsku povelju o temeljnim pravima.

Mrak Taritaš (GLAS): To nije svjetonazorsko nego civilizacijsko pitanje, Reformisti snažno uz inicijativu

„Dakle, na razini EU postoji svijest da je prijelomna točka u našim životima tu. Vesele nas ankete provedene zadnjih 15-ak godina koje ukazuju da je 70 posto građana za to da žene imaju pravo na izbor”, kazala je, poručivši da to nije svjetonazorsko nego civilizacijsko pitanje. Alarmom smatra to što je eurozastupnik HDZ-a Tomislav Sokol glasao protiv Rezolucije i rekao da je za njega pravo na pobačaj ‘veličanje kulture smrti’. “Zbog toga stojimo ovdje i želimo da to pravo bude u Ustavu”, istaknula je Mrak Taritaš.

IDS-ova zastupnica Katarina Nemet rekla je kako bi se promjenom Ustava poslala jasna i glasna poruka u kakvom društvu želimo živjeti, a to je društvo u kojem smo svi ravnopravni. Matko Kuzmanić iz Socijaldemokrata istaknuo je da se više ne smije dozvoliti da ljudska prava budu temelj političke trgovine te da je zaštiti žena i ljudskih prava mjesto u Ustavu.

Natalija Martinčević iz Reformista, koji su dio vladajuće koalicije, poručila je da njena stranka snažno podržava ovu inicijativu.

„Danas smo u Hrvatskoj pod stalnim i sve jačim pritiskom da se ovo pravo ženama ograniči ili čak u potpunosti onemogući. S jedne strane imamo akcije aktivista Hoda za život s vrlo opasnim porukama, a s druge strane, što je još opasnije, situaciju da žene u državnim institucijama ne mogu ostvariti svoja, zakonom zajamčena, prava kroz tzv. priziv savjesti liječnika”, istaknula je. Smatra da liječnici u svoje privatno vrijeme, u svojim privatnim klinikama to mogu, ali ne u državnim bolnicama na državnoj plaći nego da tada moraju poštovati zakone. Najavila je i punu podršku Reformista dođe li do referenduma.

Upitana što će to značiti za buduću suradnju s vladajućima, Martinčević je odgovorila kako su se po ovom pitanju jasno odredili, a da će o daljnjoj suradnji u koaliciji vidjeti. „Imamo određenih problema. Mi smo vrlo konstruktivno kritični i u Saboru, želimo biti korektiv ovoj Vladi, a ako se stvari ne budu razvijale u smjeru u kojem mi želimo, za što ima naznaka, razmislit ćemo o sljedećim koracima i daljnjoj suradnji s HDZ-om”, najavila je, nezadovoljna što se projekt Sjever ne realizira.

