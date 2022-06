Klimatolog objasnio kakvo nas ljeto čeka: “Toplinski valovi bit će češći i jači”

Podijeli:







Izvor: Goran Kovacic/PIXSELL/ilustracija

Klimatolog Krešo Pandžić u Dnevniku N1 televizije komentirao je visoke temperature koje su posljednjih dana pogodile Hrvatsku, kao i sve češće toplinske valove koji se javljaju ljeti. Pojasnio je i kakav je učinak klimatskih promjena, a objasnio je i što je s toplinskim valovima u moru.

Dolaze li nam vioske temperature sve ranije?

VEZANA VIJEST Vrućina ruši lipanjske rekorde: U dva grada izmjerene najviše temperature dosad!

“Moglo bi se tako reći. Istraživanja za područje Hrvatske također pokazuju da u zadnjih 30-ak godina su već počeli sve češći i jači toplinski valovi. To se povezuje s globalnim zatopljenjem koje je osjetno upravo zadnjih 30-ak godina”, rekao je Pandžić.

Osim globalnog zatopljenja, bitno je i atmosfersko strujanje, pojašnjava klimatolog. Komentirao je i kakvo nas ljeto očekuje.

“Sezonska prognoza za ovo ljeto je takva da ima velika vjerojatnost za pojavu toplinskih valova”, kazao je Pandžić.

Sve češći toplinski valovi

Pojasnio je znači li to da ćemo imati sve duža ljeta, a kraće zime.

VEZANA VIJEST Upozorenje: Danju moguće opekline za manje od 10 minuta. A stižu i tropske noći

“Kako sad trendovi stoje, to bi se moglo dogoditi. Osim toga, klimatski scenarij za područje Sredozemlja i jugoistočne Europe pokazuje da tijekom ljeta će biti sve učestaliji toplinski valovi i oni će uzrokovati određene probleme kao što su sve češće pojave suša, šumski požari itd.”, naveo je klimatolog.

U posljednje vrijeme Hrvatska se suočava sve češće i s tučom, a Pandžić navodi da su svi ti ekstremni uvjeti koji izazivaju štetu glavni razlozi zašto se pokušava usporiti djelovanje klimatskih promjena. Klimatolog se osvrnuo i na temperature mora.

“U zadnje vrijeme govori se čak i o toplinskim valovima u moru. To su vrijednosti koje prelaze određene uobičajene pragove i to je logičan slijed događaja – najprije se ugrije tlo pa more. To je na neki način dobro jer zimi imamo blažu klimu nego št bi bilo da nemamo more”, pojasnio je Pandžić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.