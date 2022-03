Kiša, bura i niže temperature: Pogledajte kad nas očekuje promjena vremena

Podijeli:







Izvor: Photo by Erik Witsoe on Unsplash

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Polje visokog tlaka nad Europom stacionira i podržava stabilno sunčano vrijeme. Ciklonalna aktivnost nad Sredozemnim morem sporo se premješta prema istoku. Nad naše krajeve u jugozapadnom strujanju pritječe topli vlažan zrak.

Jutros su temperature u unutrašnjosti bile od 1 do 8, a na Jadranu oko 10ºC.

Danas će vrijeme biti sunčano, više visoke cirusne naoblake bit će Jadranu gdje će puhati slab do umjeren jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 18 do 24ºC, na Jadranu od 19 do 22ºC.

Ponedjeljak sunčano i toplo uz jačanje juga na Jadranu.

Kišu uz jugo prognoziramo sredinom tjedna i to najprije na Jadranu, a potom u unutrašnjosti. Mjestimice očekujemo veće količine oborine. Od četvrtka temperature u manjem padu uz skretanje vjetra na sjevernjak, a na Jadranu će zapuhati bura.

