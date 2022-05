Jakovina o Selaku i Banožiću: Govorimo o podjeli na Hrvate i Superhrvate

Podijeli:







Izvor: N1

Gost Newsrooma bio je povjesničar Tvrtko Jakovina.

Ministar obrane Mario Banožić u svojoj jučerašnjoj izjavi obrušio na legendarnog pilota Ivana Selaka jer mu je ovaj jučer zamjerio što ga nije pozvao na obilježavanje 30. godišnjice preleta iz JNA.

Ministar je insinuirao da je umirovljeni brigadir Ivan Selak, možda, dok je još bio u JNA, sudjelovao u granatiranju njegovih Vinkovaca.

Sve je počelo ne pozivanjem Selaka na svečanost, a Jakovina kaže da je takvih primjera bilo više.

“Što je sa Stipetićem, Tusom i svima njima? Ispada da bi bilo bolje u Hrvatskoj, da svi koji su imali živote prije ’91. u nekim strukturama bivše zemlje i imali neka znanja, da nisu prešli na hrvatsku stranu. Ako je to logika, to je logika totalne podjele među Hrvatima, no pravo pitanje je kakav ste rat 90-ih željeli ako ste se spremni odricati usluge onih najkompetentnijih koji su znali, koji su bili spremni pobjeći, doći na našu stranu s vojnom tehnikom. O čemu govorimo, govorimo o partijskoj lojalnosti i partijskoj iskaznici i o onima koji su Hrvati i koji su Superhrvati. Ta podjela vrijedi od Akademije do Oružanih snaga očito”, komentirao je Jakovina.

Selak je nekoliko puta javno kritizirao ministra Banožić, što je jedan razloga zašto nije bio pozvan na svečanost, a to je potvrdio i sam Banožić rekavši da što će zvati čovjeka koji ga vrijeđa. Nakon toga slijedila je izjava o granatiranju Vinkovaca.

“Da postoji odgovornost u ovoj zemlji i strah od u javnosti izgovorene klevete i da će sudovi u kratkom roku odraditi taj posao, možda bi Selak, koji je iako u visokom činu u JNA, ostao brigadir – što su također česti slučajevi s onima koji su prelazili kao bolji, s višim činom u Hrvatsku, nikada nisu napredovali rapidno brzo kao oni koji su imali konobarske, poštarske škole… Što je sasvim jedna druga priča. Da postoji taj strah, da postoji vjera u institicuije, onda bi se ovo moglo i nakon 30 godina rasplesti, ali s određenim konzekvencama, bilo za Selaka ili onog koji je iznio optužbe. No vjerojatno, kao i s tisuću drugih stvari, ništa neće biti jer imate čovjeka koji je sada dobio stigmu i drugog kojega štiti partija. Od toga nema dalje, to je osnovna obrana, osnovna podjela”, rekao je Jakovina.

