Dolazi nam novi toplinski val, temperature se penju do +39 stupnjeva!

Izvor: CRISTINA QUICLER / AFP/ ILUSTRACIJA

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Azorska anticiklona proteže se iznad Europe. Mlazna zapadna struja na visini 10 kilometara prolazi sjeverno od Velike Britanije, nad sjeveroistokom Skandinavskog poluotoka skreće prema jugu i jugozapadu te nad srednju Europu dolazi kao sjeveroistočni vjetar. Anticiklonalni vrtlog je nad velikom Britanijom, a visinska ciklona zapadno od Pirinejskog poluotoka vuče topli saharski zrak prema sjeveru nad Europu. Nad Panonskom nizinom formira se visinska ciklona koja se retrogradno, s istoka prema zapadu, premješta i donosi nestabilan hladniji zrak s Crnog mora nad naše krajeve.

Naoblaka i oborina u takvoj vremenskoj situaciji nad naše krajeve dolaze sa sjeveroistoka. Vrijeme će danas biti pretežno sunčano uz sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaku buru koja će poslijepodne oslabiti i skrenuti na maestral.

Poslijepodne u planinskim krajevima unutrašnjosti više naoblake, a na jugu Jadrana moguć je pokoji lokalni neverin. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 25 do 30, a na Jadranu od 32 do 35ºC.

Za petak prognoziramo promjenljivo oblačno vrijeme uz visoku i srednju naoblaku s duljim sunčanim razdobljima. U noći na subotu naoblačenje sa sjeveroistoka uz mjestimice slabu kišu. Subota pretežno oblačno s kišom. Više kiše u istočnim krajevima unutrašnjosti te na južnom Jadranu.

Oblačno s povremenom slabom kišom bit će i u nedjelju u Slavoniji i Baranji te na južnom Jadranu, dok će se u ostatku zemlje razvedriti i biti djelomice sunčano.

U ponedjeljak na praznik Velike Gospe prognoziramo sunčano vrijeme uz mali porast temperature. U utorak sa sjeveroistoka kratkotrajno naoblačenje uz malu vjerojatnost za slabu kišu u istočnim krajevima unutrašnjosti, na Jadranu i u zaobalju.

Od utorka do kraja tjedna porast temperature zraka uz obilje sunca. Najviše dnevne temperature krajem tjedna u unutrašnjosti od 38 do 39ºC – dolazi novi toplinski val. Na Jadranu će od utorka biti sunčano, toplo i vruće uz umjeren do jak jugozapadni vjetar – lebić te poslijepodnevni maestral. Najviše dnevne temperature bit će oko 35ºC.

Prognoziramo da će idući toplinski val početi nakon Velike Gospe i trajati tjedan dana. Kraj toplinskog vala obilježit će

prodor hladne fronte praćen grmljavinom, pljuskovima i udarima vjetra te padom temperature za 10 do 15ºC.

